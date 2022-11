Ricardo Darín, premiado por su trayectoria en el Festival de Mar del Plata

Buenos Aires,.- El actor argentino Ricardo Darín recibió este sábado un reconocimiento tras la proyección de su última película, “Argentina, 1985”, en el marco del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que se celebra en esa ciudad de su país hasta el 13 de noviembre, según informó la organización.

Pese a que su presencia no estaba anunciada inicialmente por los organizadores del festival, el aclamado intérprete de películas como “Nueve reinas”, “El secreto de sus ojos” o “Relatos salvajes” apareció en el escenario del Teatro Auditorium tras la exhibición del filme de Santiago Mitre sobre el juicio a las Juntas Militares dos años después del fin de la última dictadura argentina (1976-1983).

“Habíamos dado la palabra de estar acá”, dijo a la prensa tras recibir el premio Astor Piazzolla a la Trayectoria con el público puesto en pie y que le dispensó una gran ovación.

Darín, que calificó este homenaje como “un abrazo”, agradeció el repaso a su carrera, hecho por parte del Festival, porque, según afirmó, “es un viaje emocional por cada uno de esos lugares”, además de “muchas horas de trabajo con infinidad de colegas”.

Sobre la película de Mitre, elegida por Argentina para participar en la carrera de los Óscar, su protagonista expresó su deseo de que “haya movilizado y ayudado a reflexionar” al público, “a viajar hacia atrás y ver algunas cosas importantes para los argentinos que tantas veces nos acostumbramos a menospreciarnos y no apoyarnos”.

El filme “Argentina, 1985”, estrenada a nivel mundial el 3 de septiembre, está cosechando un gran éxito en Argentina, a cuyos cines llegó el 29 de septiembre.

Pese a la polémica con las grandes cadenas comerciales, que eligieron no proyectarla debido a que, solo seis semanas después, pasaría a su difusión en la plataforma de ‘streaming’ de Amazon, más de un millón de espectadores la han visto ya en el resto de salas del país, que siguen colgando el cartel de “no hay localidades”.

La trigésima séptima edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que comenzó este jueves en esa ciudad costera situada a 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, cuenta con una nutrida programación en la que sobresale el estreno de “La uruguaya”, filme basado en el libro homónimo del argentino Pedro Mairal.

Esta edición representa el regreso de esta cita cultural, reconocida por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos como único festival “clase A” de Latinoamérica, a la presencialidad plena del público tras las restricciones que impuso la pandemia de covid-19.

El certamen incluye también homenajes al cineasta franco-suizo Jean-Luc Godard, fallecido el pasado 13 de septiembre, y al director de cine, cantautor y actor argentino Leonardo Favio, de cuya muerte se cumplieron este sábado 10 años.

54 / 100 Funciona con Rank Math SEO

Me gusta esto: Me gusta Cargando...