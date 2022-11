Justin Verlander rompe su maleficio en la Serie Mundial

Redacción Deportes.- Justin Verlander no se rindió y lo intentó una y otra vez hasta que a la novena fue la vencida y este jueves logró su primera victoria en la Serie Mundial.

El veterano lanzador de los Astros de Houston, de 39 años, tomó la pelota en su novena apertura en el Clásico de Otoño y trabajó cinco episodios de una anotación ante los Filis de Filadelfia para saborear el dulce sabor del triunfo en el escenario más importante del béisbol de las Grandes Ligas.

Verlander dejó detrás su “odioso” registro de 6-0 en sus ocho presentaciones previas para llevar a los Astros de Houston a una victoria (2-3) que los acerca a solo un triunfo de lograr el título de campeones de las Grandes Ligas (2-3 también en el global).

Principal candidato a conquistar el premio Cy Young de la Liga Americana, Verlander no solo necesito nueve juegos para lograr su primera victoria en la Serie Mundial sino que además tuvo que disputar nueve postemporadas y cinco finales.

Verlander permitió jonrón de Kyle Schwarber en la primera entrada, pero a diferencia de otras ocasiones en las que no había podido salir airoso ante las emboscadas que le montaron sus rivales esta vez pudo recuperar su ritmo y manejar cada situación para evitar más daño de los bates de los Filis.

“Después de ahí (el jonrón de Schwarber), hizo el ajuste, se mantuvo atacando la zona, usando el slider cuando lo necesitaba, mantuvo la ofensiva de ellos callada por un buen tiempo y nos dio la oportunidad de hacer carreras”, dijo, tras el partido y a los medios estadounidenses, el receptor puertorriqueño Martín Maldonado sobre la labor de su compañero.

Verlander, quien rebotó del primer partido en esta serie (cinco carreras en cinco entradas), contó con la respuesta de sus bates, principalmente del dominicano Jeremy Peña, para alcanzar su objetivo de ganar en una Serie Mundial.

Peña, Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, conectó tres imparables, entre ellos el primer cuadrangular para un campocorto novato en la Serie Mundial, y remolcó dos carreras.

El ganador del Guante de Oro en su posición en la Liga Americana contribuyó también con la tercera anotación de los Astros en el juego al pegar un imparable al jardín derecho que permitió que el venezolano José Altuve se moviera hasta la tercera base, desde donde luego anotaría por batazo del cubano Yordan Álvarez.

“Jeremy (Peña) ha hecho de todo en esta postemporada y ha sido uno de los caballos de nosotros. Lleva la química del equipo, tiene la energía y cada vez que se para ahí (a tomar un turno al bate) esperamos algo grande de él”, valoró Maldonado sobre el joven torpedero, quien ha fletado cuatro palos de vuelta completa en esta postemporada.

Con la victoria de Verlander, los Astros ahora dejan Filadelfia y se dirigen a Houston, donde tratarán de terminar la serie el sábado en un juego en el que le darán la pelota al dominicano Framber Valdez.

Por su parte, los Filis apostaran por su estelar Zack Wheele para intentar llevar la serie a un séptimo y decisivo encuentro, que también se jugaría en el Minute Maid Park de Houston.

