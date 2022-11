Presidente de México pide terminar el medieval embargo de Cuba en la ONU

Ciudad de México.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves que se vote de forma unánime contra el medieval bloqueo de Cuba en el debate anual sobre el embargo estadounidense a la isla que realiza la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Ojalá y el día de hoy, que tengo entendido se va a votar, que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo de Cuba y espero que el Gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente”, manifestó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

La Asamblea General de la ONU comenzó la víspera su debate anual sobre el embargo a Cuba que culminará este jueves con la aprobación de una nueva resolución para condenar esa política y exigir su fin.

López Obrador criticó que, desde que Cuba presentó el texto en 1992, “siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota por que se quite el bloqueo, pero uno, dos o tres, y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto”.

“Yo creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del Gobierno de Estados Unidos, es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba”, expuso.

El gobernante mexicano denunció que “es una clara violación a derechos humanos”.

“¿Por qué tienen que padecer, sufrir, quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a un proceso revolucionario? ¿Por qué afectar a su pueblo?”, cuestionó.

Estados Unidos se abstuvo en la votación de 2016, en pleno proceso de acercamiento con Cuba por parte de la Administración de Barack Obama, lo que permitió que la resolución saliera adelante sin oposición, aunque volvió a su tradicional rechazo con Donald Trump.

El año pasado, en su primera oportunidad para pronunciarse, porque en 2020 no hubo voto por la pandemia, el Gobierno de Joe Biden mantuvo el “no”.

Aún así, López Obrador “no descartó el que haya un cambio en la política con relación a Cuba” con Biden.

“Yo la verdad quisiera que el sueño que tenemos se convierta en realidad el día de hoy, sería el primero en llamarle al presidente Biden”, manifestó.

El presidente cubano recuerda la votación en la ONU contra el embargo

La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recordó que este jueves la Asamblea General de la ONU votará la resolución presentada por su país contra el embargo económico impuesto por Estados Unidos desde 1962.

“Una vez más hoy se alzará la voz de Cuba en Naciones Unidas denunciando el genocida bloqueo (embargo) y apoyada por la gran mayoría de la comunidad internacional”, escribió el gobernante en Twitter.

“¿Qué espera Estados Unidos para levantar el bloqueo? (embargo)”, cuestionó Díaz-Canel en esa red social.

La Asamblea General de la ONU comenzó la víspera su debate anual sobre el embargo a Cuba que culminará hoy con la aprobación de una nueva resolución de condena a esa política y exigir su fin.

El texto, presentado por Cuba desde 1992, siempre sale adelante con mayorías abrumadoras y sin apenas votos en contra, más allá de Estados Unidos y alguno de sus aliados.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, interviene este jueves para presentar el proyecto de resolución antes de la votación.

Según las más recientes estimaciones de las autoridades cubanas, el embargo causó una afectación récord de 3.806.5 millones de dólares entre agosto de 2021 y febrero de 2022.

Durante los 14 primeros meses del gobierno del demócrata Joe Biden los daños ocasionados a Cuba por el embargo ascienden a 6.364 millones de dólares, acorde con las cifras oficiales.

Ello equivale a afectaciones de más de 454 millones de dólares mensuales y más de 15 millones de dólares diarios.

En las seis décadas de aplicación de esa política, los daños acumulados suman 154.217 millones de dólares a precios corrientes, mientras que al valor del oro, tomando en cuenta las depreciaciones, esos perjuicios acumulados superan el billón de dólares (1.391.111 000.000).

