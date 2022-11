El OIEA no encuentra indicios de “bomba sucia” atómica en Ucrania

Viena, .- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este jueves de que sus inspectores no han hallado rastros de que en Ucrania se haya intentado fabricar una bomba atómica “sucia”, tras inspeccionar tres lugares concretos en el país atacado.

“Nuestra evaluación técnica y científica de los resultados que tenemos hasta ahora no mostró ningún signo de actividades y materiales nucleares no declarados en estos tres lugares”, dijo el director general del OIEA, Rafael Grossi, en un comunicado.

