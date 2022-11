El papa critica a católicos que no conocen ni a un pobre por su nombre

Roma.- El papa criticó hoy a los católicos que “debaten y exponen todo tipo de teorías”, pero “no conocen ni siquiera a un pobre por su nombre,” o “no han visitado a un enfermo durante meses”.

Así habló en su homilía en la misa de sufragio dedicada a los cardenales y obispos fallecidos durante el año que se ha celebrado hoy en la basílica de San Pedro.

“Hay cristianos que comentan, debaten y exponen teorías, pero no conocen ni siquiera a un pobre por su nombre, no han visitado a un enfermo durante meses, nunca han alimentado o vestido a alguien, nunca han hecho amistad con alguien con necesidad”, dijo Francisco en una homilía sobre cómo debe ser la vida del cristiano en espera de la muerte y del juicio divino.

Por ello, señaló que “las cosas de aquí abajo no subirán allí: las mejores carreras, los mayores logros, los mayores prestigios, las riquezas acumuladas y las ganancias terrenales, todo se desvanecerá en un momento. Y todas las expectativas puestas en ellas se verán defraudadas”.

El pontífice criticó el “esfuerzo y energía” gastados en estas cosas, que “nos hacer perder de vista el sentido del viaje, la meta del viaje, el infinito al que tendemos, la alegría por la que respiramos”.

Y recordó en esta misa de Difuntos que ante el “tribunal divino”, “el único mérito y acusación será la misericordia hacia los pobres y descartados”.

Francisco denunció que se tiende a poner excusas y concluyó que “se discute mucho y se hace poco”, de modo que “se buscan respuestas más frente al ordenador que frente al Crucificado, en Internet, y no en los ojos de los hermanos”.

“Hoy el Señor nos recuerda que la muerte viene a hacer la verdad de la vida y elimina todos los atenuantes de la misericordia. Hermanos, hermanas, no podemos no podemos decir que no lo sabemos”, advirtió en su homilía, que como en los últimos meses leyó sentado debido a sus problemas de rodilla.

Se conoce como papa (del griego πάππας papas, «sacerdote», «obispo» o «papá»)1​ al obispo de Roma o romano pontífice (en latín, romanus pontifex), considerado por el cristianismo católico sucesor del apóstol Pedro, vicario de Cristo, cabeza del Colegio Episcopal y pastor de la Iglesia católica;2​nota 1​ quien además posee el título de Jefe de Estado en la Ciudad del Vaticano.5​

El romano pontífice es elegido por el Colegio Cardenalicio reunido en un cónclave. El papa actual es Francisco, de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, cardenal argentino elegido el 13 de marzo de 2013.

El papa es llamado también santo padre y posee otros títulos como sumo pontífice (summus pontifex) o pontífice máximo (pontifex maximus) y siervo de los siervos de Dios (servus servorum Dei). Anteriormente ostentaba el título de patriarca de Occidente, por el cual llegó a ser conocido históricamente en Oriente.6​

En el ámbito internacional, el papa recibe el trato de jefe de Estado y el tratamiento honorífico y protocolario de su santidad. Igualmente, es el representante por excelencia de la Santa Sede, la cual tiene personalidad jurídica propia, canónica7​ e internacional. Asimismo, el pontífice posee inmunidad diplomática, es decir, no puede ser acusado en tribunales, ya que más de 170 países lo reconocen como soberano del Vaticano.8​

Conforme a la tradición católica, el papado tiene su origen en Pedro, apóstol de Jesús, que fue constituido como primer papa y a quien se le otorgó la dirección de la Iglesia y el primado apostólico. Hasta el pontífice presente, la Iglesia católica enumera una lista de 266 papas en los dos milenios de historia de dicha institución. Cabe destacar que en otras confesiones cristianas, tanto la primacía de Pedro como la sucesión papal y hasta el papado mismo, no son considerados como verdaderos o se interpretan bajo sentidos diferentes al sentir católico.

Como jefe supremo de la Iglesia tiene las facultades de cualquier obispo, y además aquellas exclusivas e inherentes a la cátedra petrina, como la declaración universal de santidad (canonización), nombramiento de cardenales y la potestad de declarar dogmas. Esta última es una de la más controvertidas, ya que implica la llamada infalibilidad papal, por la cual, conforme al dogma católico, el pontífice está exento de cometer errores en materias de fe y moral, pero únicamente si habla ex cathedra

