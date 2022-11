Nadal: “Ya no peleo por el número uno, peleo para ser competitivo”

París, .- El español Rafael Nadal, número 2 del mundo, aseguró que ya hace tiempo que no pelea para ser número 1, un puesto que le podría arrebatar a su compatriota Carlos Alcaraz hasta finales de año, y contó que las videollamadas le ayudan disminuir la ‘morriña’ de su hijo, nacido el pasado 8 de octubre.En la víspera de su regreso a la competición en el Masters 1.000 de París-Bercy, el de Manacor dijo que su meta es ir “día a día” para seguir siendo “competitivo” en un año 2022 que “ha sido muy bueno en algunos momentos” (corona en el Open de Australia y Roland Garros) y en otros “muy complicado” (problemas físicos en Wimbledon y US Open).

“Que quede una cosa clara, ya no lucho para ser número 1, solo lucho para ser competitivo en todos los eventos que disputo, hace tiempo que luchaba para serlo y ya lo logré”, aclaró Nadal, el tenista con más Grand Slam (22).

En el París-Bercy, uno de los dos Masters 1.000 que nunca ganó, el jugador se medirá en segunda ronda al vencedor del duelo entre el español Roberto Bautista y el estadounidense Tommy Paul.

“París me trae, obviamente, excelentes recuerdos (Roland Garros), aunque es cierto que este torneo (de Bercy) no ha dado muchas cosas positivas”, asumió, en alusión a sus frecuentes ausencias y abandonos.

Padre primerizo desde hace tres semanas, reconoció que las videollamadas le ayudan a amortiguar la pena por estar con él.

“Es positivo tener las videollamadas, porque puedo ver al pequeño todas las veces que quiera, algo que las otras generaciones no podían hacer, se hace menos duro”, explicó.

Para Nadal, el hecho de ser padre es “un cambio muy distinto” al resto, por lo que se necesita “un tiempo para adaptarse”, aunque sea “un cambio positivo”.

Rafael Nadal Parera (Manacor, Mallorca, España, 3 de junio de 1986), más conocido como Rafa Nadal, es un tenista profesional español que ocupa la segunda posición del ranking ATP.7​

Está considerado como el mejor tenista de la historia en pistas de tierra batida8​9​10​ y uno de los mejores de todos los tiempos.11​12​13​14​15​16​ Hasta la fecha, es el tenista masculino con mayor número de títulos de Grand Slam en individuales, con 22, por delante del serbio Novak Djokovic, con 21, y del suizo Roger Federer, con 20. Consiguió el Abierto de Australia en dos ocasiones, el Torneo de Roland Garros en catorce ediciones (siendo el tenista que más veces lo ha conseguido en toda la historia), el Campeonato de Wimbledon en dos ocasiones y el Abierto de Estados Unidos en cuatro ocasiones. Se encuentra en segunda posición, tras Novak Djokovic (38), como jugador con más títulos de Masters 1000 en modalidad individual, con 36; y por delante de otros célebres tenistas como Roger Federer (28), el checo Ivan Lendl (22) y los estadounidenses John McEnroe (19), Jimmy Connors (17) y Andre Agassi (17).

Es el tenista masculino más joven de la historia en conseguir el Golden Slam en la carrera, que consiste en lograr los cuatro Grand Slam y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos a lo largo de la carrera, logro únicamente compartido con Andre Agassi. Es, junto a Novak Djokovic, uno de los dos tenistas masculinos en toda la Era Abierta en conseguir el Doble Grand Slam, que consiste en ganar, al menos dos veces, cada uno de los cuatro Grand Slam a lo largo de la carrera. Además, ambos tenistas son los únicos que han sido capaces de ganar en un mismo año (2010 y 2021) tres Grand Slams en tres superficies distintas. Nadal es el tenista que más veces ganó desde el comienzo de la Era Abierta un mismo torneo de Grand Slam y Masters 1000: Roland Garros y Montecarlo (el primero en catorce ocasiones y el segundo en once); y el primero en ganar al menos un título de Grand Slam durante diez temporadas consecutivas: desde 2005 hasta 2014.

Ocupa la cuarta posición en la lista de jugadores con más títulos ATP con 92, sólo por detrás de Jimmy Connors (109), de Roger Federer (103) y de Ivan Lendl (94). Es el tenista con más títulos (90) y victorias (972) en outdoor y el tenista con más títulos conseguidos en tierra batida (63) de toda la Era Abierta. Adicionalmente, se encuentra en segunda posición como jugador con más títulos ATP Tour 500 ganados (23), sólo por detrás de Roger Federer (24).

Únicamente frente a dos jugadores posee un récord negativo habiéndose enfrentado un mínimo de diez ocasiones entre ellos: Novak Djokovic (29-30) y el ruso Nikolai Davydenko (5-6), este último ya retirado. Además, es el cuarto tenista por cantidad de victorias en toda la historia, con 1066, y cuenta con el segundo mejor rendimiento de la historia con un 83,28 % de victorias, llegando a alcanzar un pico de 83,84 % después de Roland Garros 2014.17​

Es el tenista español con el mayor número de títulos individuales (92, superando a Manuel Orantes y a Conchita Martínez, con 33), más títulos de Grand Slam (22, superando a Manolo Santana y a Arantxa Sánchez Vicario, con 4), más títulos de Masters 1000 (36, superando a Conchita Martínez, con 9) y con más semanas en el número uno del ranking mundial de la ATP, con 209. Es el único tenista en la historia en ser número uno en tres décadas diferentes: 2000, 2010 y 2020

