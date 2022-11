Corea del Sur revisará la ley de seguridad tras Halloween en Seúl

La mayoría de las víctimas, 100, son mujeres, en su mayoría entre los 20 y los 30 años

Seúl,.- El gobernante Partido del Poder Popular (PPP) afirmó hoy que buscará una revisión de la ley de seguridad y gestión de desastres en Corea del Sur a raíz de la tragedia en Seúl durante las celebraciones de Halloween que se ha cobrado la vida de más de 150 personas.

El fallecimiento hoy de una mujer de 24 años ha elevado la cifra de muertos a 155, mientras que aún se teme por la vida de otras 30 personas y hay otras 122 con heridas leves, informó el Mando de Desastres y Contramedidas de Emergencia.

La mayoría de las víctimas, 100, son mujeres, en su mayoría entre los 20 y los 30 años.

El parlamentario del PPP Sung Il-jong dijo hoy, en declaraciones que recoge la agencia Yonhap, que su partido revisará la ley para “fortalecer la gestión de la seguridad en eventos sin organizadores”.

Las palabras de Sung llegan un día después de que el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, pidiera concebir un sistema para garantizar el control de las multitudes en eventos que no tengan un organismo o entidad detrás.

Halloween no es un acto organizado por un cuerpo concreto, como lo puede ser un festival, un concierto, un evento deportivo o una manifestación, y por ello la ley en Corea del Sur no hace obligatorio establecer un plan de medidas de seguridad o establecer protocolos entre los gobiernos con competencias y los cuerpos de seguridad.

La avalancha humana, que se produjo en un estrecho callejón de una concurrida zona de bares del barrio de Itaewon cuando decenas de miles de personas celebraban Halloween el sábado, es la peor tragedia que ha golpeado a Corea del Sur desde el hundimiento en 2014 del ferri Sewol, en el que perdieron la vida 304 personas, la mayoría de ellos estudiantes de secundaria.

