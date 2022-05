Budapest.- El ex presidente de EE.UU. Donald Trump elogió como un “excelente líder” y un “verdadero caballero” al primer ministro de Hungría, el ultranacionalista Viktor Orbán, mostrando una sintonía que se remonta a cuando el empresario era candidato para llegar a la Casa Blanca.

“Orbán es un excelente líder y un verdadero caballero quien recientemente ha logrado una enorme victoria electoral”, afirmó Trump en un vídeo difundido este viernes durante la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) que se celebra en Budapest.

El ex presidente estadounidense (2017-2021), citado por el diario digital Telex, también dijo que se siente cerca de Orbán quien, añadió, “realiza un trabajo extraordinario por su patria”.

El primer ministro húngaro fue el único jefe de Gobierno de la Unión Europea (UE) que apoyó a Trump en la campaña electoral para la presidencia de EEUU en 2016.

Trump en su breve vídeo también aseguró que el mayor problema actual en el mundo es el socialismo y el comunismo.

Orbán dijo ayer en la misma reunión que los “progresistas”, entre los que incluyó desde liberales hasta neomarxistas, representan una amenaza para toda la civilización occidental.

Telex informó hoy de que los organizadores del evento denegaron la entrada a varios medios estadounidenses e internacionales, como la agencia Associated Press, la revista New Yorker, la agencia Reuters y el diario The Guardian, entre otros.

Se espera que en la conferencia de Budapest participen por vídeo, entre otros, el líder ultraderechista español Santiago Abascal, o Tucker Carlson, presentador de la televisión conservadora Fox News.