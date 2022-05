Redacción Deportes (EE.UU.),- Tiger Woods arrancó este jueves su participación en el Campeonato de la PGA con una tarjeta de 74 golpes (+4).

Tras el Masters de Augusta que disputó en abril, este es el segundo ‘major’ para Woods después del grave accidente de carretera que sufrió en febrero de 2021 y que le dejó durante más de un año sin competir.

Vencedor en cuatro ocasiones del Campeonato de la PGA, Woods comenzó su primera jornada en el Southern Hills Country Club de Tulsa (Oklahoma, EEUU) con buenas sensaciones gracias a dos birdies en sus primeros cinco hoyos.

Sin embargo, no pudo mantener ese nivel en el resto de su recorrido y acabó con cuatro golpes sobre el par tras un día en el que registró tres birdies y siete bogeys.

Aunque los aficionados al golf recibieron con enorme alegría y expectación su regreso en el Masters, conforme avanzó el torneo en Augusta se vio que Woods sufría cada vez más por sus problemas físicos.

“El primer mes fue como el Everest y ahora hay que ir mejorando. Sigo con días duros, los días no son fáciles como uno puede pensar, pero veo que me siento mejor, me puedo entrenar un poco más”, dijo el martes en una rueda de prensa previa al Campeonato de la PGA.

“Siento que puedo ganar, solo tengo que salir a competir y hacerlo”, aseguró.