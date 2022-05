Cannes (Francia),- El actor estadounidense Jesse Eisenberg, conocido por “The social network” o “Zombieland”, ha saltado a la dirección con “When you finish saving the world”, largometraje protagonizado por Julianne Moore y Finn Wolfhard.

La película, un retrato sobre la complicada relación entre una madre y su hijo, inauguró este miércoles fuera de competición la Semana de la Crítica, sección paralela del Festival de Cannes a la que acudieron el director y los dos intérpretes.

“Es una comedia dramática contemporánea llena de humor y sensibilidad, con una dirección elegante y una música pegadiza. Se ha rodeado de actores que no habían trabajado nunca juntos y de los que descubrimos nuevas facetas”, apuntó en su presentación la delegada general de la Semana, Ava Cahen.

Moore es Evelyn, una mujer tan políticamente comprometida como torpe en sus relaciones sociales, y Wolfhard, que saltó a la fama con “Stranger Things”, encarna a Ziggy, un adolescente obsesionado con triunfar como cantante y sacar rendimiento económico a los 20.000 seguidores que tiene en las redes.

Más que chocar, sus respectivos universos tardan mucho en encontrarse. “Me siento muy afortunado”, dijo el director, de 38 años, sobre su selección en ese apartado paralelo de Cannes dedicado a impulsar óperas primas y al descubrimiento de nuevos talentos.

La película iba a estrenarse en Sundance hasta que ese festival fue cancelado por la pandemia y es también la primera lanzada por la productora Fruit Tree, de la actriz Emma Stone y su marido, el guionista Dave McCary.

“Como actriz me siento atraída por el guión. Fue lo primero que vi y me dije que era espectacular. Y fue todavía mejor cuando vi su trabajo como director”, señaló Moore, que en 2014 se llevó el premio a la mejor interpretación femenina del Festival de Cannes por “Map to the Stars”, de David Cronenberg.

Para Wolfhard, de 19 años, es su primera vez en un festival de cine.

“Es un honor que sea en uno tan conocido y respetado como Cannes. Esta es la primera película en la que sentí que me estaba convirtiendo en un adulto, en un actor con cosas que decir”, señaló el joven, que actualmente prepara su primera película como director.

La Semana de la Crítica, que este año celebra su 61 edición, se clausurará el 26 de mayo y tiene en su competición al largometraje “La jauría”, del colombiano Andrés Gómez Pulido.

En su apartado de cortometrajes están entre otros el chileno Diego Céspedes (“Las criaturas que se derriten bajo el sol”) y las españolas Estíbaliz Urresola Solaguren (“Cuerdas”) y Anna Fernández de Paco (“Nisam je stigao voljeti”).