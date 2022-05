Washington,.- Centenares de personas, en su mayoría mujeres, se manifestaron este sábado en Washington para exigir al Tribunal Supremo de EE.UU. que mantenga la protección constitucional al aborto, ante el temor de que los magistrados la anulen próximamente.

La protesta, una de las muchas convocadas este sábado en todo el país, arrancó a los pies del icónico obelisco de Washington y partió en dirección a la sede de la máxima instancia judicial, en el ojo del huracán desde hace dos semanas.

“No tengo ningún respeto para los miembros del Supremo, son como los talibanes”, dijo a Efe Gloria Black, una vecina de la zona que acudió a la protesta porque considera que los jueces no deberían “dictar sobre moralidad”.

Con una pancarta en la que señala: “Ninguna mujer que se respete vota por los republicanos”, Gloria exigió a los políticos que “permitan el aborto y no fuercen a las mujeres a seguir con embarazos” no deseados.

“Todo el mundo conoce a alguien que ha tenido que abortar. Es un hecho que ocurre y tenemos que aceptarlo”, sentenció.

Otras mujeres abanderaban mensajes como “Fuera tus manos de mi cuerpo”, “La maternidad es una elección, no una decisión del Estado”, “El aborto es un derecho humano”, “Mi cuerpo, mi elección” o “Mantengan el aborto legal”.

La polémica estalló hace dos semanas cuando se filtró un borrador del Tribunal Supremo en el que la mayoría conservadora aboga por derogar el “Roe versus Wade”, la jurisprudencia que protege el aborto en todo el país desde 1973.

“Sería devastador y terrible si el texto se aprueba”, dijo a Efe Gabriela Benazar, portavoz de Planned Parenthood, una de las organizaciones que convocaron la marcha.

Según los cálculos de esta organización, 26 estados del país gobernados por republicanos están esperando este fallo para restringir o prohibir totalmente el aborto en su territorio.

Ello afectaría “de forma muy desproporcionada” a mujeres de comunidades negras, latinas, migrantes o de bajos ingresos que no podrían desplazarse a otros estados para abortar, dijo Benazar.

Además, advirtió de que el borrador del Supremo “representa no solamente una amenaza al derecho al aborto en Estados Unidos, sino posiblemente a otros derechos”, como los de la comunidad LGTB.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hecho un llamamiento a que los ciudadanos voten en las elecciones de medio mandato de noviembre por candidatos que estén a favor del aborto.

Mientras que los demócratas presentaron el miércoles en el Senado un proyecto de ley para proteger el aborto a nivel federal, que fracasó por el bloqueo de los republicanos a que se pudiera debatir.

