Participa en reapertura de “Plazoleta José Francisco Peña Gómez” en ocasión del 24 aniversario su fallecimiento.

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader dijo este martes que su Gobierno sigue el ejemplo y los ideales de José Francisco Peña Gómez de actuar con transparencia, honestidad y en favor de mejorar la calidad de los más necesitados.

“Peña Gómez no tenía interés en lo material, no le importaba el dinero, le importaba servir. Por eso es que hoy cuando decimos que somos peñagomistas también tenemos que practicarlo, con transparencia, pasión al servicio público pensando en mejorar la calidad de vida de los que más lo necesitan”, expresó el jefe de Estado.

El mandatario participó en la reapertura de la “Plazoleta José Francisco Peña Gómez” en ocasión del 24 aniversario del fallecimiento del líder de masas. Estuvieron en el acto el expresidente Hipólito Mejía, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía , y Tony Peña Guaba, hijo del extinto dirigente político.

Abinader afirmó que el Gobierno que encabeza practica el “peñagomismo” porque ha llevado más de 2 millones 300 mil nuevos seguros médicos a dominicanos y dominicanas.

Asimismo, duplicaron los beneficiarios de las ayudas sociales de 850 mil a un millón 350 mil, duplicando la cantidad monetaria.

De igual forma duplicaron la cantidad de becas ofrecidas a los dominicanos con apenas un 20% más de presupuesto. También triplicaron las acciones y las coberturas de los comedores económicos.

“Hicimos el aumento de salarios mayor en la historia de la República Dominicana de un 21 por ciento, por encima del nivel de inflación para que el salario real de los trabajadores fuera positiva y estamos también facilitando cada vez más empresas y comercios, para que haya empleos dignos para los dominicanos, ese un proyecto Socialdemócrata, ese es un proyecto”, expresó el Gobernante.

Agregó que el eslogan de campaña del doctor Peña Gómez “Primero la Gente” era excepcional porque lo representaba todo.



“Representaba hacia donde tenía que dirigirse todas las políticas públicas, hacia la gente. No es hacia unas estadísticas económicas, no es hacia unas infraestructuras, algunas buenas, sino hacia mejorar la calidad de vida de la gente”, expuso Abinader.

Insistió en que ser “peñagomista” es tener pasión de servicio, ser transparente, no importarle lo material y no pensar en la posición que estoy ocupando o por cuánto tiempo puedo ocuparla, sino en el legado de servicio que le deja a su comunidad y al país.

Subrayó que lo mejor que podemos hacer hoy, no solo decir soy “peñagomista”, sino practicar en vida su imagen, su ejemplo, practicar en vida sus ideas y sus propuestas de servicio a la nación, con transparencia, con honestidad, con creatividad.

“Y hoy lo hacemos para esos jóvenes que no tienen creatividad aquí abriendo una escuela 14/24, que significa para los jóvenes en el rango de edad de los números mencionados, para aquellos que ni estudian ni trabajan, atender a esos que no tienen nada, eso es el Peñagomismo”, agregó.

Plazoleta

La plazoleta está ubicada en la intersección de las avenidas Francisco del Rosario Sánchez y Padre Castellanos, en el Distrito Nacional. Su remozamiento comenzó el pasado mes de septiembre de 2021 con una inversión superior a los cinco millones de pesos, que incluye la construcción de un salón de reuniones completamente equipado, colocación de puertas, instalación de luminarias, así como estructuras eléctricas, sanitarias y paisajismo.

Con su reapertura también se puso en marcha junto al Gabinete de Política Social el programa oportunidad 14/24, iniciativa del Gabinete de Políticas Sociales que dirige Peña Guaba.

El programa operará en dos modernas aulas digitales equipadas para las distintas disciplinas que se imparten en el programa, que en una primera etapa beneficiará al menos a 74 jóvenes de las zonas aledañas.

Peña Guaba resaltó que la intención de poner en funcionamiento el programa “Oportunidad 14-24” en esa plazoleta es honrar el legado de su padre, quien fue siempre un impulsor del desarrollo de los jóvenes del país.

El expresidente de la República y presidente del Instituto de Formación José Francisco Peña Gómez, Hipólito Mejía, destacó las cualidades del líder y manifestó que nunca lo ha olvidado.

“Hace unos días murió mi querida esposa, madre de Carolina, habían muerto mis padres hace varios años, mis suegros, también desapareció el doctor Peña Gómez, en ninguno de esos casos en mi mente y corazón se ha borrado absolutamente nada; sigo viendo y conversando con ellos todos los días de mi vida”, dijo el exmandatario.

Mejía indicó que cuando su hija la alcaldesa del Distrito Nacional le informó de los planes de remozamiento de la plazoleta se alegró mucho.

“Me alegro muchísimo cuando Carolina me dijo la intención de reparar este legado de Peña Gómez pero no hacemos nada con tener este lugar vacío son ustedes que tienen que darle vida a este lugar y tienen que visitar este lugar cuantas veces sea necesario y yo se lo recomiendo que he tenido la oportunidad de visitar a muchos líderes mundiales y este tipo de actividad se convierte en un centro de atracción de los que visitan”, expuso el expresidente.

De su lado, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, dijo que en la obra se ha puesto de manifiesto, al igual en cada rincón de la ciudad, el amor que sienten por la gente, pero el simbolismo es mucho mayor porque aquí estamos dignificando un espacio que es un memorial de José francisco Peña Gómez.

Dijo que el espacio va a tener vida a través de cada uno de esos jóvenes que van a recibir formación aquí para poder insertarse en el mercado laboral, esos jóvenes que son nuestro gran activo y por quien nosotros también estamos trabajando.

Acompañaron al presidente Abinader en el acto de reapertura, los ministros Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de la Juventud, Rafael Feliz; de Estado sin cartera, Geanilda Vásquez y la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortíz Bosch.

También el director General de los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC), Isidro Torres; el presidente del Consejo Municipal del Distrito Nacional, José Manuel Caraballo; el director del Programa Oportunidad 14/24, Federman Cruz; la directora Administrativa del Instituto José Francisco Peña Gómez, Pastora Méndez; el director de la Comisión Nacional para la Exaltación de la Memoria de Peña Gómez, Darío de Jesús y el presidente de la Comisión Presidencial para el Desarrollo Barrial, Rolfi Rojas.