Asegura no hay obstáculos para que la Asamblea Revisora se reúna e introduzca las propuestas sugeridas en la Carta Magna, tras considerar que anteriormente hubo cambios por propósitos menos patrióticos.

Santo Domingo.- El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo este miércoles que es el momento oportuno para realizar la reforma a la Constitución propuesta por el presidente Luis Abinader en interés del Fortalecimiento Institucional y la Gestión Eficiente del Estado.

Al participar en la octava reunión de la Mesa Temática de Transparencia e Institucionalidad, como parte de la convocatoria Presidencial del Diálogo, en el Consejo Económico y Social (CES), el funcionario insistió que las propuestas constitucionales tienen tres cometidos:

1) Robustecer el sistema de controles de los poderes del Estado y los órganos constitucionales.

2) Eficientizar los procesos propios del Estado y la Administración Pública.

3) Consolidar el ejercicio democrático, a través de mejoras puntuales al régimen electoral y el procedimiento legislativo.

Peralta expresó estar convencido de que no hay ningún obstáculo para que la Asamblea Revisora se reúna y disponga los elementos que se están sugiriendo u otros que se sugieran sobre la independencia de quien encabece la Procuraduría y la despolitización de las Altas Cortes.

“Nosotros creemos que si existe la sensatez, la voluntad política y la disposición de los partidos políticos y los legisladores, no pasa nada si eso se hace en la República Dominicana”, sostuvo.

Las discusiones sobre la reforma a la Constitución se desarrollan desde el 2 de marzo pasado. Se esperaba que con esta octava reunión concluyeran los debates, pero se acordó otro encuentro para el miércoles próximo.

Las propuestas

Peralta dijo que el gobierno dominicano ha estructurado una propuesta de reforma constitucional en nueve puntos generales, cuatro de los cuales ya fueron abordados en sesión de marzo las cuales fueron: Proceso de formación de leyes, Ministerio Público, Procuraduría General Administrativa y Consejo Nacional de la Magistratura.

Agregó que la agenda de este jueves incluyó la relatoría de las discusiones que sostuvieron con relación a los cuatro puntos ya señalados, y luego, los cinco puntos restantes:

Suprema Corte de Justicia y Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Régimen electoral, Junta Central Electoral y Tribunal Superior Electoral, régimen de control de los fondos públicos, Cámara de Cuentas y Contraloría General de la República; así como otras disposiciones transitorias.

Hubo reforma menos patriótica

El Consultor Jurídico del Ejecutivo puntualizó que parte del debate sobre este tema se ha generado fuera de esta mesa, lo que consideró enriquecedor.

No obstante, se mostró en desacuerdo con el argumento de que no es oportuna la reforma por la crisis sanitaria, en proceso de recuperación, producida por la pandemia del Covid, y por las dificultades económicas desencadenadas por la guerra en Europa.

“Tampoco para nosotros es un argumento válido, porque supongamos que la crisis económica hubiese que enfrentarla mediante una serie de medidas normativas e institucionales que exijan la reforma de la constitución”, agregó.

Resaltó que a pesar de estar actualmente en una crisis económica el Estado dominicano no puede quedarse trabado en medio de una situación legal que ata y que evitaría que el Gobierno tome las disposiciones oportunas.

“Los mismos sectores que señalan que no es el momento oportuno para reformar la Constitución por la situación mundial que se vive, esos mismos sectores han visto reformar la Constitución dominicana para otros propósitos menos patrióticos y de menos interés general y ciertamente no he oído ese clamor”, enfatizó el funcionario.

Entre los participantes en la reunión figuran la directora general de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Milagros Ortiz Bosch; el subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Pedro Montilla y el viceministerio de Reforma y Modernización del Estado, Gregorio de Jesús Montero.