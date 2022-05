(San Juan P.R. martes, 2 de mayo de 2022) ILET es el tema que trae Ravi.O The Assessini, cantante de música Pop Coreana (K-pop) y Sad Goldo, exponente de Música Urbana, mezclando ambos géneros con un resultado innovador, novedoso y diferente, que busca romper con lo establecido dentro de la variedad musical que existe actualmente. Este tema pertenece al disco disco “Resuscitare Dalla Morte” y el vídeo ya está disponible en YouTube: https://youtu.be/zU2WoBrNyx8.

El tema de ILET, trata de una mujer tan hermosa y especial que pensamos que viene de otra galaxia. Se compuso entre ambos artistas, que se unieron para trabajar el tema por medio de un amigo en común, “El Lio”, que originalmente seria parte del tema, pero por motivos de agenda no pudo ser parte del proyecto y Sad Goldo pensando en su amor por las cosas extrañas y espaciales, con Ravi.O añadiendo a ella su fascinación por lo especial y cultura coreana, en menos de un día ya estaba el tema creado. El video se grabó en Guayama.

Joel Reyes Rosario o Ravi.O The Assessini, es un cantante y compositor norteamericano de ascendencia italiana, estudiante de música desde muy joven en su estado natal de Philadelphia, Pensilvania, comenzó su carrera a los 11 años junto a su hermanastro, Desley, grabando demos en el estudio de OG Black, hasta que Omar Serrano dueño de Get Away Music los escuchó y los firmó, llevando a este dúo a ser parte de Machete Music. En el tiempo que estuvieron en el sello discográfico fueron parte de la producción, Reggaeton Pa La Calle, junto a Nicky Jam, con el tema: Yo Se lo Que Quieres. Posteriormente Ravi.O The Assessini y Desley rompieron dúo al acabarse sus contratos. En ese momento Reyes Rosario decidió irse a estudiar comunicaciones. Culminando su bachillerato decidió volver a la música creando así un jingle para La Universidad del Turabo “Taíno”, junto a Desley en lo que fuera el último tema juntos. Al graduarse trabajó en WEKO 1580 AM de Morovis, posteriormente en el programa Domingo Espectacular del canal Lee High Valley Latino en Pensilvania, para Telemundo en el programa Somos o no Somos y la Red de Promoción La Promo Inc., entrevistando a varios talentos tales como De La Ghetto, Alexis y Fido, Ismael Miranda, Katrina Law, la banda italiana Lacuna Coil, Bandas Surcoreanas: B1A4, 24K, UP10Tion entre muchos otros. Actualmente vive en Caguas, Puerto Rico.

Por su parte Roberto B. Ramírez Lebrón, mejor conocido por su nombre artístico, Sad Goldo, natural de Guayama, Puerto Rico, es un joven cantante amante al Rock que mezcla sus ocurrencias y actitudes de rockero al género urbano. Siempre con amor y gusto en las artes comenzó en la música a grabarse en una computadora con un micrófono de bajo costo con sus compañeros de escuela, a la corta edad de 14 años haciendo música instrumental para YouTube, para una asignación de matemáticas en la que les pidieron hacer una canción. Ahí comenzó todo. Entre sus álbumes se destacan Astral 2, Desfragmentación, Efecto Secundario, Efecto Secundario 2, Las Aventuras de Sad Goldo, Las Aventuras de Sad Goldo 2 y muchos más.

Para presentaciones se pueden comunicar al +787 451 1097. Síguelos en sus redes sociales, Ravi.O: Twitter @nonstoptalent e Instagram @Ravi.o.the.assessini.

Sad Goldo: Twitter @GoldoSad, YouTube SadGoldotv, Facebook Sad Goldo e Instagram @sad_goldo