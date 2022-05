Caracas, (EFE).- Unos 200 trabajadores venezolanos protestaron este domingo en Caracas, en el marco del Primero de Mayo, para exigirle al Gobierno de Venezuela mejores condiciones laborales que incluyan un “salario digno”, el respeto a los convenios colectivos y el cese de la “persecución”.

“Hoy en Venezuela están conculcados totalmente los derechos, hoy en Venezuela no podemos hablar de salario digno, no podemos hablar de que se discuten los contratos colectivos, no podemos hablar de la seguridad social porque fue prácticamente eliminada”, señaló a Efe el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Salud (Fetrasalud), Pablo Zambrano.

Zambrano también afirmó que en el país caribeño existe la persecución en contra de los trabajadores que “levantan la voz”.

“Eso necesita cambiar, hay que cambiar en este país la forma de hacer política, la forma de gobernar. No se puede seguir imponiendo, como lo impone permanentemente el Gobierno todo lo que le da la gana”, añadió.

El dirigente sindical sostuvo que para lograr soluciones se debe dialogar, pero “una de las cosas que hemos manifestado al Gobierno (…) es que aquí no se resuelve nada”.

Agregó que la nómina de los trabajadores del sector público fue centralizada, lo que causa retrasos en el pago del salario, se viola la inamovilidad laboral decretada por el presidente Nicolás Maduro y se “despide a los trabajadores sin hacer el trámite y sin el debido proceso”.

“La persecución, eso es algo que tiene que cambiar, la imposición del salario, de las contrataciones colectivas”, apostilló.

Por su parte, el miembro de la junta directiva de la Empresa Siderúrgica del Orinoco Pedro Rondón expresó a Efe que los trabajadores del país caribeño, y especialmente los del estado Bolívar, no pueden vivir bien porque no tienen “libertades, no tenemos autonomía sindical y no se respetan las convenciones colectivas”.

“Hemos visto morir a nuestros compañeros de trabajo por mengua, sin tener HCM (póliza de seguro), sin tener la seguridad social necesaria para la subsistencia, por lo menos, de la salud”, indicó.

Por eso, afirmó, los trabajadores van por la “reconquista” de sus derechos en las calles.

Asimismo, anunció que el próximo martes entregarán una carta al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, con todas las “necesidades” técnicas, legales, económicas y financieras de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), formada por un conglomerado de empresas de recursos mineros, forestales y sector eléctrico, entre otros.