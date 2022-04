San Juan.- El cantante de origen puertorriqueño Justin Quiles aseguró a Efe que está orgulloso de desarrollar su carrera “paso a paso” y con “sacrificio”, sin compararse o competir con otros colegas del género urbano de mayor éxito.

“Me dicen que tengo que estar al nivel de Bad Bunny y Daddy Yankee, pero todos tienen sus pasos y su trote, ¿me entiendes?”, comentó Quiles en referencia a los dos principales artistas urbanos latinos en la actualidad.

“Yo me siento súper bien, yo cobro súper bien, yo hago mis eventos masivos. No tan masivos como ellos, pero hago mis cosas y no estoy pendiente de la carrera de nadie. Estoy en mi trote, en mi esquina (espacio), haciendo lo mío, como siempre”, enfatizó durante la entrevista en San Juan.

AUTOR DE ÉXITOS DE GRANDES ARTISTAS

Pese a centrarse en “lo suyo”, Quiles también ha colaborado con Daddy Yankee y El Alfa, en el exitoso tema “Pam”, y ha compuesto canciones para grandes artistas como J Balvin (“Rojo”), y Natti Natasha y Becky G (“Ram pam pam”).

Nacido en Connecticut (EE.UU.), de padres puertorriqueños y criado en la isla hasta sus 15 años, fue además uno de los cerebros detrás del proyecto “Los avengers del reguetón”, en el que participaron Sech, Dalex, Feid y Tavárez.

Justin Rafael Quiles Rivera, nombre verdadero del autor de tres discos —”La promesa” (2016), “Realidad” (2018) y “La última promesa” (2021)— canta desde sus 15 años, pero no fue hasta sus 23 que empezó a cobrar fama.

Así, lleva casi diez años ubicándose entre los principales artistas urbanos, y finalmente el 20 de mayo ofrecerá su primer gran concierto en Puerto Rico, en el Coca Cola Music Hall en San Juan.

Estará acompañado de algunos de los cantantes urbanos más cotizados, entre ellos Anitta, el dúo de Zion y Lennox, De La Ghetto, Dalex y Tavárez, según mencionó el propio Quiles en la entrevista con Efe.

TRIUNFOS A BASE DE ESFUERZO Y SACRIFICIO

“Mi carrera siempre ha sido paso a paso, trabajando año tras año. Mucho trabajo, esfuerzo, sacrificio, sacando canciones, inventando, reinventándome y creo que hasta el sol de hoy hemos hecho un buen trabajo”, aseguró el cantante.

Y pese a que Quiles lleva muchos más años de carrera que algunos colegas que, no obstante, han tenido más respaldo o éxito que él, al artista considera que podría ser “subestimado” en comparación con ellos.

“Puede ser. A veces creo que hay gente que subestima. Cada cual tiene su fanaticada y sus lugares. Hay artistas donde en otros mercados no les va mejor que a mí”, reflexionó.

En esta misma línea, Quiles admitió que ha escrito canciones en inglés, por si algún día algún artista estadounidense se le acerca y le pida un tema en dicho idioma para grabar.

“Yo soy quien decido si darle una canción a un artista o me quedo con ella”, dijo el también exponente de temas como “Americana” con Rauw Alejandro, “Contradicción” con Sech, “Apretón” con Tavárez y Dales, y “Get Wild” con el jamaiquino Chris Marshall.

COMPONER SOLO Y EN SILENCIO

Según contó Quiles, quien no posee ningún tatuaje en su cuerpo, algo extraño en el género, su proceso de composición es sencillo: “Me inspiro en cualquier sitio”, sea la ducha, la cama o el avión.

“Me gusta estar solo y en silencio cuando escribo. Si voy a escribir para mí, tengo que estar solo y sin música. Es bien raro. También puedo hacerlo con un ritmo, pero la mayoría de las canciones con éxitos las he escrito sin ritmo”, confesó.

Quiles, quien se crio escuchando canciones de algunos de los pioneros del género urbanos como Don Chezina, Cavalucci y Maicol Manuel, dijo además sentirse “orgulloso” de representar a Puerto Rico y de contar con el español como su primer idioma.

“El español es muy importante, y uno de los idiomas más hablados del mundo. Me siento orgulloso de salir de acá de Puerto Rico y con el acento boricua que le gusta tanto a todo el mundo”, apuntó. EFE