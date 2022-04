La Haya, .- La red social Twitter ha “restringido temporalmente” al ultraderechista neerlandés Geert Wilders el acceso a su cuenta oficial tras la publicación de un tuit dirigido al primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, en el que denuncia las amenazas de muerte que recibe de los radicales en Pakistán por su posición contra el islam.

Según han denunciado varios diputados neerlandeses del Partido por la Libertad (PVV), liderado por Wilders, el político neerlandés no puede usar a este lunes su cuenta oficial y recibe un mensaje en el que se puede leer “restringido temporalmente” cada vez que intenta iniciar sesión.

El último tuit que se puede leer en su cuenta oficial es del 19 de abril, en el que Wilders comenta con “Idiotas” un video que muestra cómo varias personas pisotean unas fotografías del político manchadas con pintura roja sobre la cara, y en las que reza la afirmación “Kill it” (mátalo).

El político ha explicado a la prensa neerlandesa que si elimina una serie de tuits podría recuperar su cuenta en un plazo de 12 horas, pero que optó por apelar a Twitter para que rectifique su decisión y está aún a la espera de respuesta.

Wilders, el político más amenazado de Países Bajos, tiene su cuenta de Twitter como su principal vía de comunicación, puesto que raramente otorga entrevistas a los medios o convoca ruedas de prensa más allá de las declaraciones espontáneas a los periodistas dentro de la sede del Parlamento neerlandés.

A lo largo de la semana pasada, Wilders también ha estado retuiteando mensajes y videos de cuentas paquistaníes en las que se le amenaza de muerte o que se hacen eco de una fetua (edicto religioso) emitida por Saad Hussain Rizvi, líder de un partido de ultraderechista islamista paquistaní, pidiendo a los musulmanes asesinar a Wilders.

“Musulmanes en Pakistán, Países Bajos o cualquier otro lugar: no sirve de nada amenazarme a mí. Las fetuas no me impedirán criticar esa ideología totalitaria y sin libertad llamada islam y su vicioso señor de la guerra Mahoma. La libertad es mi ideología. Y nadie me detendrá”, escribió Wilders en respuesta a las amenazas.

No es la primera vez que el político neerlandés recibe amenazas por su discurso y el oficial de su partido PVV, en el que pide la prohibición del islam, el cierre de las mezquitas y escuelas islámicas, así como la ilegalización del corán en Países Bajos.

El PVV es el tercer partido de la oposición del Parlamento neerlandés, con 17 de los 150 escaños que tiene esta Cámara, solo por detrás del liberal de derechas VVD, del primer ministro Mark Rutte (34 escaños), y del liberal de izquierdas D66, de la ministra de Finanzas, Sigrid Kaag (24 escaños).

Las constantes amenazas que recibe Wilders le han llevado a perder prácticamente toda su libertad de movimiento en Países Bajos, siendo el único político neerlandés que lleva guardaespaldas desde hace más de 16 años, lo que también le obliga a vivir bajo una constante vigilancia en su casa y rodeado de equipos de seguridad.