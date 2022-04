El artista dominicano radicado en Miami Maffio informó este domingo a través de sus redes sociales que tuvo que ser llevado a una sala de emergencia de un hospital tras sentir intensos dolores debido a cálculos renales, conocido popularmente cómo piedras en los riñores, de un tamaño de seis milímetros.

Carlos Ariel Peralta Mendoza, nombre real de Maffio, ha estado documentando a través de videos toda su estancia en el HCA Florida Kendall Hospital y cuenta que le estuvieron medicando por varias horas con diferentes fármacos para el dolor pero nada resultaba, por lo que cree tendrá que ser sometido a una cirugía para extraer las ‘piedras’ en el día de mañana, ya que posiblemente no podrán salir de manera natural.

“Quiero darle las gracias a todo el mundo que me ha escrito, A la gente que me han escrito, estoy bien , eso es mental, eso es mental, eso son cosas que pasan en el barrio fino (risas)”, expresó en un video el creador de temas cómo “Cristina”, “Uchi Wala” y “Carne”.

Y con un muy buen ánimo, el productor musical también aprovechó el momento para concientizar a sus seguidores sobre el consumo de refrescos. “No se lo recomiendo a nadie, y yo soy una persona que bebe demasiada agua, mucha agua, no bebo soda por mi dieta”.

“Esas son cosas que te ponen en perspectiva que vulnerables somos en la vida; un dolor que me ‘jamaqueo’ , el dolor que sentí ayer fue un dolor que me jamaqueaba así, yo no podía, yo creía que me iba a morir del dolor”, finalizó.