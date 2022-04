París,- El presidente francés, Emmanuel Macron, reprochó a Marine Le Pen, su contrincante en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se celebrará el próximo día 24, que aunque pretenda hablar en nombre del pueblo, en realidad evita el contacto con los que no piensan como ella, a diferencia de lo que él hace.

“La candidata de extrema derecha se esconde del pueblo”, denunció Macron en una entrevista emitida este lunes por la radio pública France Culture, que había sido grabada el viernes.

El jefe del Estado negó la presentación que algunos hacen de él como representante de la élite. Con un tono de ironía recordó que no es “hijo de arzobispo”, sino que su carrera es resultado de “la meritocracia republicana” y de su éxito en los estudios y en los concursos a los que se ha presentado.

“No se me puede reducir a la caricatura que algunos quieren hacer”, señaló.

Sobre todo, se esforzó por volver ese argumento contra Le Pen, que promete si gana gobernar escuchando al pueblo convocándolo en referendos para consultarlo sobre diferentes asuntos, como la lucha contra la inmigración o la reforma de las instituciones.

Refiriéndose a ella, señaló que “mucha gente que dice defender al pueblo no se confronta con él. Excitan a sus electores, pero no van a discutir con gente que no piensa como ellos. Yo siempre he estado en contacto con gente que no está de acuerdo conmigo”.

Una referencia a las conversaciones -frecuentemente mediatizadas- durante su mandato y también en la campaña electoral con personas con las que se encuentra durante sus visitas por el país, que con frecuencia aprovechan para criticar sus políticas.

Según Macron, “el verdadero desprecio es protegerse del pueblo, es no ir nunca a confrontarse con él. Lo contrario de lo que he hecho yo durante los últimos cinco años y lo contrario de lo que hago entre las dos vueltas” de las presidenciales.

El presidente francés, al que todas las encuestas dan como ganador el próximo domingo frente a Le Pen, aunque por una diferencia mucho menor que hace cinco años (entre dos y diez puntos, en lugar de los más de 32 que consiguió en 2017), cargó también contra su contrincante por la forma en los cambios constitucionales que propone.

“Yo estoy a favor de reformar la Constitución, pero respetando las reglas de la Constitución”, puntualizó.

Hizo notar que Le Pen considera que “una vez elegida, ella está por encima de las reglas de la Constitución. Eso es una ruptura y es grave”.

Recordó que para modificar la Carta Magna según sus propias reglas, primero hay que conseguir el acuerdo de la Asamblea Nacional y el Senado y solo después se puede ratificar ese acuerdo convocando el Congreso (la reunión de las dos cámaras) o mediante un referéndum.

Mientras Le Pen quiere alterar una serie de reglas constitucionales recurriendo al referéndum, Macron apuesta por crear una comisión multipartidista para consensuar las reformas.