Era brillante, inentendido, creativo, fenómeno récord de la narrativa, afirmado en sí mismo e irritantemente irreverente. Debió haber sido Premio Nacional de Literatura, pero no lo fue

La 24 Feria Internacional del Libro 2022, que se abre el próximo viernes 22, resaltará la obra de uno de los escritores más destacados en la narrativa nacional.

El pabellón que se monta en su honor ofrece abundante información como para sobrepasar el estrecho y egocéntricamente traumático ámbito de los estrecho de los intelectuales (en el cual paradójicamente a veces, todos parecen enemiguitos de todos) y dar de esta formar nuevos perfiles a las presentes generaciones sobre el valor de la obra y vida de Pedro Peix.

Peix era brillante, rechazado, creativo, fenómeno récord de la narrativa, afirmado en sí mismo e irritantemente irreverente, que hizo del sexo la base conceptual de su obra que ahora debe ser mejor conocida.

La figura de Peix es diferenciadora por la calidad de su obra (narrativa que ha de ser ahora un descubrimiento para las presentes generaciones), su capacidad de estudio y análisis de la literatura dominicana, su valentía personal ante una sociedad que rechazaba a los “inadaptados”, esos que seleccionan su estilo de vivir. Si un concepto único fuera necesario para definirlo, sería: creatividad disciplinada y desacralizadora.

Su novela El Clan de los oficios (2010) perfectamente, servir para un guión de cine, similarmente a lo que hemos sugerido respecto de la novela La Victoria de Carmen Natalia Martínez Bonilla.

El Pabellón dedicado a su memoria y obra está ubicado la calle arzobispo Meriño a esquina Calle de Las Mercedes de la Ciudad Colonial, en donde está ahora La Casa de la Música (del Ministerio de Cultura), y en la que estuvo antes la embajada de México.

Ese pabellón ha de ser un punto obligado de visita por parte de quienes visiten de la Feria del Libro, a fin de acercarse a la obra y figura de este cuentista, novelista y ensayista y productor de programas de radio y televisión, todos en torno a la literatura. Está a cargo del gestor cultural y escritor Luis Reynaldo Pérez quien, junto a un equipo, ha trabajado en el montaje del espacio.

Las actividades del programa están centradas en horas de la tarde y la noche y tiene como base tres proyectos: el documental El universo de Pedro Peix, dirigido por el cineasta peruano Luis Llosa, quien estará presente por invitación de la Feria del Libro, el maratón de lectura de su obra y los coloquios titulados Pedro Peix, vistos por…. El documental se difundirá siempre, durante el tiempo que dure la Feria, a las 10 de la mañana, las cinco y las seis de la tarde, según el programa.

Entre los intelectuales y amigos invitados se encuentran el embajador ante la UNESCO Andrés L. Mateo y el poeta y ensayista Tony Raful, actualmente embajador en Italia, Manuel García Cartagena, Bladimir Ramos, Raisa Pimentel, Gabriela Read, Ibeth Guzmán, Faustino Medina, entre otros.

Pérez informó que se monta una exposición de objetos vinculados a su vida y obra, que permitirán al público en general acercarse al quehacer literario de uno de los escritores más interesantes e innovadores de la literatura dominicana de los últimos cincuenta años.

También se desarrollará con el público asistente un maratón de lectura de la obra de Peix que habrá de tener varias entregas a lo largo de la Feria.

(A menos de 150 metros, en el Centro Cultural Banreservas, se ha montado el Pabellón a Carmen Natalia, a cargo de Ylonka Nacidit-Perdomo con el apoyo de su director y gerente de Cultura, Mijail Peralta y el Departamento de Relaciones Públicas y Comunicaciones de Banreservas).

Su vida

Pedro Fernández-Peix Pellerano, nació en Santo Domingo el 20 de marzo de 1952. Se licenció en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), en 1976, en ese momento ya había publicado su novela El placer está en el último piso, texto en el que aborda «el vasto universo del sexo», primer ladrillo sobre el que se funda su extensísimo mundo creativo.

Mantuvo, entre los años 1972 y 1999, la columna «Entre días» en el periódico Listín Diario y publicó también en el dossier cultural de la revista Mercado. Presentó y produjo los programas de temática cultural Peña de tres junto a Tony Raful y Andrés L. Mateo y el programa de radio La ciudad de las palabras, que se difundió por la emisora Onda Musical.

Fue director de la Biblioteca Nacional, director de Bellas Artes y en la Dirección General de Cultura y Extensión de la Secretaría de Educación.

Sus obras:

El placer está en el último piso – Novela (Santo Domingo: Ed. Cultural Dominicana, 1974). Las locas de la Plaza de los Almendros – Cuento (Santo Domingo: Ed. Profesional, 1978; Santo Domingo: Mercado Media Network, 2017). La noche de los buzones blancos – Cuento (Santo Domingo: Editora Alfa & Omega, 1980; Santo Domingo: Mercado Media Network, 2017). La narrativa yugulada – Antología (Santo Domingo: Editora Alfa & Omega, 1981). El brigadier, o la fábula del lobo y el sargento – Novela (Santo Domingo: Editora Alfa & Omega, 1981). Los despojos del cóndor – Cuento (Santo Domingo: Taller, 1983; Santo Domingo: Mercado Media Network, 2017). Pormenores de una servidumbre – Cuento (Santo Domingo: Editorial Cenapec, 1985; Santo Domingo: Mercado Media Network, 2017). El Síndrome de Penélope en la poesía dominicana: antología básica – Junto a Tony Raful (Santo Domingo: Colección Orfeo, Biblioteca Nacional, 1986). El paraíso de la memoria – Poesía (Santo Domingo: Colección Orfeo, Biblioteca Nacional, 1986). El fantasma de la calle El Conde – Cuento (Santo Domingo: Editora Taller, 1988; Santo Domingo: Mercado Media Network, 2017; Santo Domingo: Editora Nacional, 2022). El amor es el placer de la maldad: relatos, 1976-2006 – Compilado por Jimmy Hungría (Santo Domingo: Ediciones Ferilibro, 2006). El clan de los bólidos pesados – Novela (Santo Domingo: edición de autor, 2010). Los muchachos del Memphis (Relatos dispersos 1977 – 2006) – Relatos (Santo Domingo: Mercado Media Network, 2017). La tumbadora – Novela (Santo Domingo: Editora Nacional, 2022).

Inéditos

Contracanto para insurgentes y retadores – Novela

El paradoxer: demolición de la noche – Novela

Sus dos antologías, indispensables para entender la literatura dominicana del siglo XX son: La narrativa yugulada (1981) y El Síndrome de Penélope en la poesía dominicana: antología básica (1986, junto a Tony Raful), que provocaron las más diversas reacciones en la comunidad literaria dominicana, en un arco emocional y académico que va desde el reconocimiento del valor de ambas selecciones, hasta el rechazo y la virulencia verbal en su contra por parte de quienes eran analizados o no aparecían en sus textos.

La publicación de las mismas fue al estilo de la claridad desafiante de Peix, que no era reconocido por ser diplomático y literariamente conciliador buscando agradar a su audiencia. Era firme y claro en sus apreciaciones. Sabía perfectamente que su actitud crítica, no le generaría votos en la imaginaria elección del escritor más amable y popular. No le importaba. De ahí la importancia que comporta, por parte del Ministerio de Cultura, haberle seleccionado como escritor homenajeado por la Feria del Libro.

Tiene un récord difícilmente superable: ganó prácticamente todos los concursos literarios en el país, entre ellos:

Premio de Cuentos de Casa de Teatro, obtenido doce veces (tres de ellas en el primer lugar);

Premio Nacional de Cuentos José Ramón López, en dos ocasiones;

Premio de Novela Biblioteca Nacional;

Premio Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña de Novela;

Premio de Cuentos Virgilio Díaz Grullón, organizado por el Banco Central de la República Dominicana.

En 2012 recibió el Premio Caonabo, otorgado por la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos (Aseped), como reconocimiento a su trayectoria literaria. En sus palabras de agradecimiento ratificó sus criterios y valores como creador de literatura ante figuras del mundo de las letras que le adversaron radicalmente. Era valiente. Falleció, en su ciudad natal, el 12 de diciembre de 2015.

Trascendencia y rebeldía

Peix, con una obra y una vida, ya tratada en un magnífico documental El Universo de Pedro Peix, dirigido por Luis Llosa en 2017, auspiciado por su familia y estrenado en una premiere (a la que asistimos) en salón principal de Palacio Consistorial ante una audiencia intelectual de primer nivel.

Su signo distintivo es que se trata de un escritor que no deja indiferente a nadie por su creatividad desbordante, el enfoque en temas vinculados al amor, la pasión, el sexo, la vida citadina, la dictadura trujillista, la irreverencia y el desenfado.

Este narrador, en la práctica, era un ser de verdades a proclamar sin guardar las reservas de la cortesía y la prudencia.

Peix aún hoy, no ha sido apreciado en todo el valor creativo, revertido y radicalmente expresivo de su obra en narrativa, sobre todo en el cuento. Decía lo que sentía, sin importar quién estuviera delante suyo, una de las razones por las cuales, probablemente, nunca recibió el Premio Nacional de Literatura.

Merecedor de todos los homenajes, ahora con la dedicatoria de la Feria del Libro a su obra y memoria, será mucho más conocido y probablemente apreciado de mejor manera por las generaciones con las que convivió.