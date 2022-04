París.- Emmanuel Macron admitió este miércoles que si obtiene un segundo mandato en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas el próximo 24 de abril tendrá que concertar reformas con partidos de oposición, dado el estado fracturado en que está el país.

“Soy muy lúcido sobre el hecho de que las fracturas que hay en el país me conducirán no solo a tener una mayoría en la Asamblea, sino que tendré también que ser capaz de unir fuerzas políticas que no piensan como yo, pero que estarán dispuestas a trabajar en ciertas reformas”, señaló Macron en una entrevista con el canal France 2.

Después de haber terminado el pasado domingo en cabeza de la primera vuelta con un 27,84 % de los votos, frente al 23,15 % de la líder ultraderechista Marine Le Pen, las encuestas auguran una segunda vuelta con un resultado ajustado, aunque con ventaja para el actual presidente.

Macron se vuelca desde entonces en la campaña para captar apoyos en el electorado que votó por otros candidatos que han quedado eliminados, en particular el del líder de la izquierda radical Jean-Luc Mélenchon (21,95 %), el de la conservadora Valérie Pécresse (4,78 %) y el del ecologista Yannick Jadot (4,63 %).

En la entrevista a France 2, Macron cargó contra Le Pen y contra sus planes de reformar la Constitución por referéndum, a su juicio obviando que primero hay que obtener el visto bueno de las dos cámaras parlamentarias: “es una locura”.

Denunció que “pese a todos los esfuerzos, vuelve la verdadera cara de la extrema derecha que no respeta las libertades, el marco constitucional, la independencia de la prensa y las libertades fundamentales (…) como la abolición de la pena de muerte”.

Una alusión a Le Pen que ayer contempló la posibilidad de organizar un referéndum de iniciativa popular (con la firma de 500.000 electores) sobre la pena de muerte, abolida en Francia desde 1981, aunque insistió en que ella no quiere restablecerla.

Macron admitió que si se alza con la victoria el día 24, se podría llevar a cabo una reforma institucional que condujera a incrementar el mandato presidencial de los cinco años actuales a siete, pero que eso no le afectaría a él, que habría cubierto el límite de dos mandatos de cinco años que fija la Constitución.

En cualquier caso, indicó que lo que propone es crear una comisión multipartidista que elabore una propuesta a las dos cámaras parlamentarias de una reforma constitucional, donde podría estar pasar al septenio, pero también instituir el sistema proporcional en las legislativas.

Macron precisó su disposición ahora para modificar la puesta en marcha de su prometida reforma de las pensiones, que prevé elevar la edad de jubilación mínima a 65 años, frente a los 62 actuales.

Insistió en que hay que llevarla a cabo para financiar el sistema a medio plazo, para indexar las pensiones con la inflación, como pretende hacer desde el mes de julio, y para subir las pensiones mínimas a 1.100 euros al mes, cuando ahora están por debajo de los 1.000 euros.

Señaló que su plan es empezar a retrasar la edad de jubilación a partir de 2023 a un ritmo de cuatro meses al año, y que está dispuesto a que se fije de antemano una fase de revisión de la reforma en el horizonte de 2027-2028, cuando la edad de jubilación sería de 64 años.