Santo Domingo, (EFE).- El Ministerio de Salud Pública aclaró este lunes que no ha prohibido ninguna manifestación religiosa, artística o cultural del pueblo dominicano durante el feriado de Semana Santa.

La aclaración se produjo mediante un comunicado después de que haya circulado la información de que la institución había suspendido la celebración del gagá (manifestación musical de contenido religioso nacido en los ingenios azucareros) durante los días de asueto en la provincia San Pedro de Macorís.

El director de comunicaciones de la entidad, Carlos Suero, indicó que, “como medida preventiva opcional e individual no obligatoria”, esa institución llama a la población “a mantener el distanciamiento físico, usar mascarilla y lavarse las manos de manera continua, a fin de evitar rebrotes de contagios por covid-19”.

Según señaló, la prohibición del gagá, fue una decisión que adoptaron las autoridades municipales de San Pedro de Macorís, no de Salud Pública, aunque Efe no ha podido confirmar ese punto con el Ayuntamiento.

Suero dijo que el Ministerio estará haciendo su trabajo de prevención y orientación a la ciudadania en coordinación con los organismos de socorro, como el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), Defensa Civil, Cruz Roja, y los cuerpos armados y del orden público que estarán sirviendo al país en este feriado.

Aprovechó también para hacer un llamado “a la prudencia, evitando lo excesos, conducir con cuidado, respetando las señales de tránsito, evitar el consumo de alcohol” al volante y “revisar su vehículo antes de tomar carretera”, además de conminar a no consumir bebidas adulteradas.EFE

