García Guerra no había sido objeto, en 60 años de carrera, de la dedicatoria de una temporada de teatro

El maestro del teatro dominicano Iván García pudo contener, a duras penas la emoción al recibir el homenaje en la Sala Ravelo, como personaje al que se le dedicó la I Temporada de Teatro Banreservas, realizada, de marzo a abril, en Sala Ravelo del Teatro Nacional y Santiago.

Iván García, quien recibió una placa de cristal óptico en reconocimiento a sus 60 años de carrera como educador teatral, dramaturgo, director y actor, dijo que no está acostumbrado a hablar desde un escenario sino es en base a un libreto aprendido rigurosamente.

“Me toca conciliar mis emociones al agradecer el gesto del Banco de Reservas, que me ha dedicado una temporada de teatro, gesto que nadie antes había tenido para conmigo” sostuvo el artista.

Tras el montaje de la última de las obras de la temporada, la obra del absurdo de Samuel Beckett, Esperando a Godot, subieron al escenario, Pepe Sierra, Patricio Leon, el homenajeado, Mijail Peralta, Lina Hernández, Wilson Rodríguez, (todos ejecutivos de las áreas de cultura y comunicación de Banreservas), Guillermo Cordero, productor General de la Primera Temporada, Manuel Chapuseaux, director de “Esperando a Godot” y los actores de reparto , Canec Denis, Noel Ventura y Josué Hirujo.

Wilson Rodríguez, director de relaciones públicas, destacó que con el homenaje se hace justicia a un hombre pilar del teatro, la dramaturgia y la enseñanza del teatro.

Rodríguez reveló que a las doce funciones de los cuatro montajes teatrales (Banco de parque, La Caracola de Amin, Sin zapatos no hay paraíso y Esperando a Godot), asistieron gratuitamente mil 800 personas, sobre todo estudiantes de teatro y artistas de la escena además de público general y familiar.

Una vida teatral

Néstor Toribio Iván García Guerra, su nombre completo, refiere a una personalidad fundamental del teatro dominicano que ha incidido en la pasado reciente y el presente de la escena dominicana, en varias líneas de acción: dramaturgia, actuación, dirección, creación literaria y educación artística, especialmente en lo referente a la escena. Iván García Guerra nació el 26 de febrero de 1938, en San Pedro de Macorís, República Dominicana.

Sus inicios en el mundo del teatro fueron en el año 1955 con la obra El Gran Teatro del Mundo en el papel de El Pobre.

Como escritor es autor de los libretos de Más Allá de la Búsqueda y Andrómaca, La Guerra no es Para Nosotros (cuentos), y Peregrinaje, sobre la historia dominicana.

Ha sido maestro. Entre 1968 y 1969, dio clases de Español y de Literatura Latinoamericana en el Colegio de Oswego de la Universidad del Estado de Nueva York; Durante diez años fue profesor de Cultura y Arte en el Instituto Yodi; Catedrático entre 1994 y 1995, de Creatividad Publicitaria en la Universidad Iberoamericana (UNIBE) y su labor docente más reciente es la fundación en Puerto Plata, el 5 de enero de 2010, donde fundó la Escuela de Teatro Iván García, que se ha constituido en un centro cultural con diversas actividades creativas, además de lo escénico.

Como actor se ha destacado entre otras obras, en: El divino impaciente, Un sombrero lleno de lluvia, Un tal Judas, Se busca un hombre honesto y Duarte, fundador de una república (Franklin Domínguez) Entre alambradas y Espigas maduras (Manuel Rueda), Esperando a Godot (Samuel Beckett) , Edipo Rey, Rashomón, La ópera de tres centavos (Eugen Berthold Friedrich Brecht) , El león en invierno, Entre Dios y el Diablo, Mistiblú y Largo viaje del día hacia la noche.

También ha tenido papeles protagónicos en: Las alegres comadres de Windsor, En casa de Romeo, Julieta de palo, La controversia de Valladolid,

Interioridades, El flautista de Hamelín (Hermanos Grimm), Amadeus, Canción de Navidad, ¿Qué tiene de malo?, Evita (musical), La Bella y la Bestia, Las brujas de Salem, El beso de la mujer araña (Manuel Puig), Carta a Trujillo, Réquiem para la noche de un viernes (

Como actor de cine ha participado en:

2003: Dreaming of Julia aka Sangre de Cuba

2004: Los locos también piensan

2005: The Lost City

2005: La maldición del Padre Cardona

2005: El secreto de Neguri

2007: Mi novia está de madre

2007: Operación Patakón

2012: El hoyo del diablo

2014: Duarte: Traición y gloria

2014: No hay más remedio

Pie de foto:

Desde la izquierda Patricio León, Pepe Sierra, Mijail Peralta, Lina Hernández, Wilson Rodríguez, (ejecutivos de Banreservas), Iván García, Guerra, Guillermo Cordero, Productor de I Primera Temporada Teatral BR, Manuel Chapuseaux, Director y los actores Canec Denis, Noel Ventura y Josué Hirujo.

Lina Hernández, Mijail Peralta, Wilson Rodríguez, Iván García y Guillermo Cordero en el homenaje al maestro del teatro con motivo de habérsele dedicado la I Temporada Teatral Banreservas.