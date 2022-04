Esta obra divertida, educativa e interactiva, le ofrece una historia llena de magia, ciencia y diversión al público familiar. La obra continúa este sábado y domingo, a las 4:30 p.m., en Chao Café Teatro.

Este sábado 9 y domingo 10, el director y productor teatral Ramón Santana presentará nueva vez, presentará por segundo fin de semana consecutivo la obra “El planeta de la ciencia mágica”, la cual estimula el conocimiento, la alegría y diversión a través de un duelo épico entre la magia y la ciencia.

En Chao Café Teatro, los infantes, sus padres y familiares disfrutarán al máximo de esta obra que cuenta la historia de los hermanos Cindy y Pablo, quienes tienen gustos aparentemente muy opuestos: ella es una ávida estudiosa de la ciencia; mientras que él es un soñador enamorado de la magia.

Durante la trama, Cindy y Pablo emprenden un viaje para lograr que Sglinder, un nuevo amigo que apareció mágicamente, vuelva a su hogar. Lunática (la científica), Silencioso (mago/ilusionista), El malvado Hugo y la abuela Dorotea completan el cuadro de personajes de esta maravillosa historia.

“Magia en vivo, interacción con el público, experimentos científicos, colaboración, trabajo en equipo, fe, imaginación, lógica… todos estos temas y más se conjugan en este divertido y educativo espectáculo”, dijo Ramón Santana, al darle la bienvenida a los presentes.

Un elenco profesional

El elenco de esta obra que deleita a grandes y chicos está encabezada por Fidia Peralta y Jey Rossel (mago profesional), quienes interpretan a la científica y al ilusionista, respectivamente; el malvado Hugo es interpretado por el comediante Fernando Pucheu y la abuela Dorotea por Esmeldy Chávez, quien además hace otros personajes.

Mientras que el elenco juvenil está integrado por Dennis Polonio y Shanel Valois, quienes hacen el papel de Cindy y Pablo. El personaje de Sglinder es interpretado por el carismático actor, Carlos Báez Naveo.

Con la dirección general de Ramón Santana, Apoloniuss Producciones se une a “Magia de Verdad” (Jey Rossel) para ofrecer un espectáculo inolvidable original de Luis Guillermo Oviedo. Todos los personajes son caracterizados por el diseñador Joseph Bryan Rosario.

Asimismo, recordó que esta comedia familiar tuvo una larga y exitosa gira por los más importantes teatros de Caracas, Venezuela y que, en 2015, fue premiado internacionalmente en el Festival Imaginarios de Las Artes por su musicalización (Jan Vidal, Ramón Santana), y dirección (Ramón Santana)

Agradecimientos

Los productores Ramón Santana y Jey Rossel agradecieron a sus patrocinadores, quienes hacen posible que espectáculos con este compromiso se hagan realidad. Son ellos: Banco Popular, Kaba Consulting, Plan LEA del Listín Diario, Get Away Nail and Beauty Bar, Óptica CMC y Producciones C&F (Cambio y Fuera).

Las boletas

Siguen a la venta en la página web www.chaoteatro.com, y directamente en la boletería de Chao Café Teatro (4to. piso de Ágora Mall). Los suscriptores del Listín Diario cuentan con 10% de descuento a través del Plan LEA

Para más información visita la página web del evento: http://www. elplanetadelacienciamagica.com