Su carta de presentación es una bachata pop producida por Nabález. La misma fue grabada en Colombia, con el aval del sello Universal Music Group. Vale destacar que el artista está muy feliz con esta propuesta.

Por María Mercedes

Al Yohan, el joven ganador de la primera temporada de ‘The Voice Dominicana’, le brillan los ojos. Su enorme felicidad es porque desde el pasado viernes 1 de abril, su tema “Nunca te vi”, está en las diferentes plataformas de promoción musical.

Este es su primer material musical y audiovisual, que cuenta con el aval de la disquera Universal Music, es una fresca y romántica bachata pop la cual fue grabada entre finales de enero e inicio de febrero.

“Para mí ha sido una gran experiencia, desde que entré a The Voice Dominicana y todo el proceso, que gracias al triunfo he vivido con la disquera; me he disfrutado mucho la de grabación y sobretodo la experiencia de salir de mi país y visitar la hermosa ciudad de Bogotá. Espero que a todos les guste este primer sencillo y se convierta en el favorito de sus playlists”, expresó emocionado Yohan.

Con este primer tema Yohan se incursiona en el género bachata con toques y tendencias modernas, además refresca con un video orgánico, donde la influencer colombiana Laura García tiene una participación especial.

“Nunca te vi” narra la historia de una persona que por estar enamorada de la persona equivocada, no podía ver que el verdadero amor lo tenía a su lado.

Justo cuando escribía esta crónica, vi una entrevista que le fue realizada hoy, lunes 4 de abril en el programa “Arte & Medio”. En esa amena conversación, Wanda Sánchez le preguntó cómo se siente con esta interpretación. El artista respondió que se siente muy feliz”, es una alegría que expreso en todo el vídeo porque me sentí muy bien con la realización de esta propuesta”.

La comunicadora también le preguntó si se descantará por la bachata. “Me gustaría experimentar con otros géneros”, fue su respuesta.

Datos

Es válido recordar que Yohan Amparo resultó ganador de la primera temporada “The Voice Dominicana”, en una gala transmitida el domingo 31 de octubre por Telesistema, canal 11. Este joven del equipo Team Melly interpretó el éxito “Feeling Good”, de Nina Simone.

Además, le adelantamos que la organización de ‘The Voice Dominicana’, está lista para lista para poner en el aire la segunda temporada -que con grandes sorpresas-, volverá a demostrar el gran talento musical que tiene nuestra patria y quienes viven en ella.

Créditos

El tema “Nunca te vi”, fue producido por Nabález, quien además ha realizado trabajos y colaboraciones con Morat, Juanes, Sebastián Yatra, Aitana, Greeicy, entre otros artistas.

Mientras que el video oficial, estuvo bajo la dirección de Nicolás Tovar. Ambos trabajos fueron realizados en la ciudad de Bogotá, Colombia.