San Juan, (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Anuel AA y su pareja, la cantante dominicana Yailin “La Más Viral”, estrenaron este viernes el tema “Si tú me busca”, su primera colaboración musical juntos.

“Estar enamorado te llena de inspiración, de melodías y de creatividad; es el mejor momento para hacer música y es algo que estamos disfrutando mucho como pareja”, comentó Anuel AA en un comunicado de prensa difundido por sus representantes.

La canción, a su vez, es “atrevida, sensual, desafiante y sin censura”, según se detalló en el comunicado.

La producción del tema estuvo a cargo de Súbelo Neo.

Este nuevo sencillo cuenta con un video musical, el cual presenta una estética visual con dos caras: la primera, los artistas en todo su brillo y esplendor histriónico interpretando las “líricas” de “Si tu me busca”, y, la segunda, una mirada a la intimidad de la pareja, con sus momentos más tiernos y espontáneos.

El videoclip de “Si tu me busca” contó con la dirección de Javier Neris y está disponible para reproducirse en todas las plataformas digitales de música y YouTube. EFE

jm/cg

Me gusta esto: Me gusta Cargando...