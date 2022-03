Miami,- El cantante neoyorquino Prince Royce dice que le hace “mucha falta” el contacto con su público en los escenarios tras una ausencia de dos años y ofrece detalles en una entrevista con Efe de su próxima gira “Classics Tour” y el estado de ánimo después de su divorcio tras una relación de una década.

“Estoy en paz. He pasado por un proceso muy duro, de muchos cambios, pero siento que he madurado, ya tengo 32 años y si algo que he aprendido de la vida es que hay que dejarla fluir y enfocarse en lo que uno disfruta. En este momento tengo necesidad de abrazar y cantar con el público”, dijo en su casa en Miami, donde se ha metido de cabeza a planificar su próximo espectáculo.

Royce estaba en la etapa inicial de lo que sería la gira más grande de su carrera cuando la suspendió el 17 de marzo de 2020 por la pandemia.

“Nunca he estado tanto tiempo alejado de la gente y me hace mucha falta”, resalta.

“Había hecho apenas unos conciertos de mi tour “AlterEgo” cuando empezó covid y ahora que empecé a pensar qué le daría a mis fans lo que más me emocionó fue la idea de cantar juntos mis canciones, esas canciones con las que todos crecimos y que marcaron nuestras vidas, empezando por la mía”, explicó.

Esa es la esencia del “Classics Tour”, según Royce. “Quiero que sea una fiesta en la que nos divirtamos, cantemos, bailemos, bebamos y la pasemos bien”, indicó. Su meta es que cuando la audiencia llegue a casa se sienta “más liviana”.

Es su forma de “agradecer” al público el respaldo durante 12 años de carrera.

CONCIERTOS LATINOS

El plural en “cantemos” no es porque tiene claro desde ya que tendrá otros artistas invitados, aunque no lo descarta, sino porque afirma que para los latinos “los conciertos siempre son una fiesta”.

“Desde que nos preparamos para salir al show siempre tenemos esa actitud. Por eso ves a los hombres acomodaditos, a las chicas con sus tacones, sus vestidos bellos, perfumadas, maquilladas. Es una comunión con el artista”, describió.

Como no hay mejor “máquina del tiempo que la música”, Royce va a llevar a la audiencia por la historia de su vida, usando elementos musicales y visuales que representen cada una de sus producciones, comenzando por las boinas que formaron parte indispensable de su imagen en los primeros años.

Esa era la época de “Stand By Me” y “Corazón sin cara”, sus dos primeros éxitos y en el video promocional del “Classics Tour” ya dejó claro que regresará a las boinas. “Son importantes”, se ríe al decir que tendrán un espacio destacado en la producción.

Aunque aún no tiene claro qué otros elementos usará para liberar la nostalgia y los recuerdos en su público, el artista está convencido de que no tendrá problemas para escoger las canciones que su audiencia quiere escuchar y cómo llevarlos a la época en la que un tema en específico estaba de moda.

“Mis fans y yo nos conocemos muy bien, al menos eso creo. Hemos pasado muchas cosas juntos”, manifestó.

Con seis álbumes de estudio, 20 premios Billboard a la música latina y 13 nominaciones a al Grammy Latino, entre muchos otros, tiene un repertorio amplio para escoger.

Royce paseará su espectáculo, que describe como “íntimo”, a pesar de que los lugares a los que irá pueden alojar a miles de personas, por algunas de las principales ciudades de Estados Unidos.

El “Classics Tour” irá a Miami, Orlando, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, San José, Atlanta, Chicago, Houston, Dallas y otras, para las que ya tiene fechas entre septiembre y octubre. Las entradas se ponen a la venta este martes.

Antes tiene conciertos programados en Europa. Prince Royce participará en el festival “Noches del botánico” en Madrid el 1 de junio, y acudirá a otros en Holanda, Polonia y Francia. También aspira a llevar sus clásicos a América Latina.

UN NUEVO ROYCE

Aunque la agenda de aquí hasta 2023 ya está llena, Royce ya ha empezado a construir la propuesta musical que vendrá después. “Yo tengo muy claro que quiero hacer esto (tener una carrera artística) toda mi vida”.

Con la bachata “siempre” como columna vertebral de su propuesta musical, Royce afirmó que se siente “seguro” como artista e interesado en “experimentar cada vez más con la música. Antes me daba miedo la reacción de la gente, pero me he dejado de preocupar con eso. El único miedo que debe sentir un artista es repetirse a sí mismo”.

Con esto en mente ha comenzado a explorar nuevas fusiones con la bachata, uno de sus ritmos esenciales, y ritmos y estilos “vintage” de los 80 y 90. El primer resultado de este experimento fue “Te espero”, su colaboración con la argentina María Becerra, en la que se escucha al inicio el icónico éxito de 1987 de la banda británica Cutting Crew “(I Just) Died in Your Arms Tonight”.

Para después de la gira “vendrán nuevo disco, más sencillos, mucho más”. Por ahora está enfocado en el diseño de su “Classic Tour”, porque “para mí, es una fiesta y yo soy el anfitrión”.