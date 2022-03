Madrid, (EFE).- El español Iñaki Bea, que a principios de mes se convirtió en seleccionador de la República Dominicana, trabaja en Santo Domingo para “diseñar un plan y profesionalizar todas las estructuras a todos los niveles” de la federación del país (FEDOFUTBOL) y hacer crecer a “un equipo que tiene potencial”.

“El fútbol en República Dominicana todavía debe evolucionar, no hay que olvidar que el béisbol es el deporte nacional. Pero poco a poco está cogiendo fuerza en determinadas zonas del país. Estamos en fase de aprendizaje y crecimiento, pero considero que es un equipo que tiene potencial, sin olvidar que cada vez más niños empiezan a jugar al fútbol”, dijo.

Bea, que esta semana está concentrado con su nuevo equipo en las instalaciones de Pinatar Arena (Murcia), explicó en una conversación con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cómo son sus primeras jornadas de trabajo con un grupo con futbolistas que juegan en distintos países.

“Es un reto importante y muy bonito, que se sientan felices y queridos, queremos darles todo tipo de facilidades para conseguirlo”, comentó a la espera de que jugadores como Peter Federico (Real Madrid Castilla), Edgar Pujol (Juvenil B Real Madrid) o Álex Balde (Barcelona B) decidan si optan por la selección dominicana o la española, además de Mariano (Real Madrid) y Junior Firpo (Leeds).

Con otros establecidos en España en el grupo, como Johan Guzmán (Guijuelo), Álex Jiménez (Sant Andreu), Joao Urbáez (Alcorcón), Rafael Núñez (Almería), Carlos Ventura (Mazarrón) y Nowend Lorenzo (Osasuna), Bea indicó que “con todos estos futbolistas en el equipo se podría aspirar a clasificarse para disputar un Mundial”.

“Es importante hacer ver a esos jugadores que se hacen las cosas bien, lo que ayudaría a que dieran el paso adelante. Me fijo mucho en Canadá y Curaçao, que han logrado atraer a futbolistas en una situación similar y que finalmente han decidido jugar con dichas selecciones. En el caso de Canadá, muy cerca de clasificarse para disputar el Mundial de Qatar”, apuntó.

Con una amplia experiencia como jugador en España, Austria y Alemania y también como ayudante de José Luis Mendilibar en el Levante y el Eibar, Bea (Álava, 1978) insistió en que su función es “tratar de inculcar una metodología de entrenamiento y de juego más europeo”.

“Tenemos localizados en todo el mundo a todos los futbolistas que son susceptibles de ser seleccionados, gracias al gran trabajo de la federación. Hay muchos y creo que pudiendo contar con la mayoría, formaríamos un equipo perfectamente preparado para competir”, aseguró.

Bea también consideró importante trabajar y residir en el país, algo que no han hecho anteriores seleccionadores, con el reto también de que su selección se clasifique para disputar una Copa de Oro (torneo internacional de selecciones de fútbol más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe) y tenga un buen resultado en la Liga de Naciones de la CONCACAF 2022-23.

“Es importante estar allí porque quiero conocer al futbolista local y organizar pequeños ciclos de trabajo con los chicos que considero pueden ser interesantes con vistas al futuro. Hablo de jugadores de entre 18 y 23 años. Además, a mí me gusta el trabajo diario sobre el campo”, concluyó. EFE

