Roma,- El rapero italiano Fedez, marido de la celebridad de las redes sociales Chiara Ferragni, fue operado hoy en el hospital de San Rafael en Milán (norte de Italia) por un “problema de salud” que no ha querido concretar y que, anunció, le “obligará a recorrer un camino importante”.

El artista se encuentra bien y en poco tiempo volverá a casa, según aseguró hoy Ferragni en sus redes sociales.

Pese a todo, sus seguidores temen que se trate de un problema grave a tenor de las declaraciones del rapero, que anunció hace unos días que le habían detectado “un problema de salud”, sin dar más detalles.

Fedez, muy afectado por la noticia, la anunció en un vídeo difundido el pasado viernes en su perfil de Instagram, que cuenta con 13,5 millones de seguidores, en el que aseguró que en el futuro les contará qué enfermedad sufre, pero “no en este momento”.

“Este es un camino importante que tendré que recorrer y que me apetece contar. No ahora, no en este momento en que necesito aferrarme a mi familia, a mis hijos. Pero que me apetecerá contar en el futuro porque cuando descubrí lo que descubrí, leer las historias de otras personas me reconfortó”, reconoció con los ojos llenos de lágrimas.

Tras ese primer anuncio, el rapero, de 32 años, adelantó este lunes que hoy iba a ser “un día importante” y quiso agradecer el apoyo de su mujer, la “influencer” de moda Chiara Ferragni, quien mostró su respaldo con mensajes de ánimo en sus redes sociales, así como a su familia y amigos.

Aunque el artista no ha especificado la enfermedad, a finales de 2019 anunció que le habían detectado desmielinización, un proceso patológico que daña la capa de mielina de las fibras nerviosas y que puede provocar esclerosis múltiple.

Ferragni anunció hoy en una publicación en redes sociales con motivo del primer cumpleaños de su hija Vittoria, en la que aparecen varias fotos de la familia, que el artista se encuentra bien y que en pocos días regresará a su casa.

“Hicimos esta foto el domingo, varios días antes porque sabíamos que hoy papá estaría en el hospital, pero pronto estará en casa”, escribió la emprendedora.

Ferragni, con casi 27 millones de seguidores en Instagram, y Fedez, un artista polifacético con más de 60 discos de platino y 13 millones de seguidores en la misma red, forman la pareja más popular de Italia desde que se casaron en el verano de 2018. Tienen dos hijos, Leone, de 3 años, y Vittoria, de uno.