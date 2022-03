Nueva York,- Un total de 640 personas sin techo murieron en Nueva York, la mayoría por casos relacionados con drogas, que ocurrieron durante el periodo fiscal del 1 de julio del 2020 al 30 de junio del 2021, según un informe dado a conocer este martes en la ciudad.

“Nueva York en una encrucijada”, de la ONG Coalition for the Homeless (Coalición para los sin techo) señala que de los 640 muertos, 489 (76 %) acudían a refugios y que el número de muertos por drogas casi se duplicó de 131 a 237 en ese mismo periodo.

Un total de 31 vagabundos murieron por la covid-19, 16 por exposición al frío y 2 por calor, de acuerdo con el informe, basados en los datos del censo de la ciudad sobre los sin techo.

Aproximadamente, 50.000 personas duermen cada noche en los refugios del Departamento de Servicios para los Sin Techo (DHS por siglas en inglés) mientras otros miles lo hacen en otros albergues administrados por otras agencias de la ciudad.

En los últimos veinte años, las familias con niños constituyen entre el 70 % y el 80 % de los que duermen en los albergues del DHS y la razón principal es que perdieron sus hogares por desalojos.

Otros duermen en las calles o las estaciones del metro, donde ha habido un aumento de esta población y se han reportado incidentes, en algunos casos mortales.

El nuevo alcalde Eric Adams, que ha heredado un problema que no ha sido resuelto en décadas, dio a conocer un plan para sacarlos del metro y ofrecerles tratamiento de salud mental, que ha sido criticado por los defensores de los vagabundos.

“Nadie quiere dormir en la calle: lo hacen porque la ciudad y el Estado no han logrado ofrecerles mejores opciones. Las redadas policiales no han funcionado antes y no funcionarán esta vez”, de acuerdo con Jacquelyn Simone, directora de políticas de la organización y autora del informe.