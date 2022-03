Santo Domingo, (EFE).- La ex primera dama dominicana Rosa Gómez Arias de Mejía, esposa del expresidente Hipólito Mejía (2000-2004), falleció este lunes momentos después de sufrir un infarto cardíaco, confirmaron fuentes médicas.

Gómez, de 82 años, fue trasladada desde su residencia a la clínica Abreu donde los médicos trataron de reanimarla durante más de dos horas, informó a Efe el doctor José Joaquín Puello, reputado neurocirujano dominicano y cercano a la familia del exgobernante.

La fallecida era la madre de la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, y de los otros tres hijos de la pareja.

“Doña Rosa llegó con los síntomas de un infarto al corazón y durante más de dos horas tratamos de reanimarla, pero no se pudo lograr”, dijo Puello Herrera.

El dirigente del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, dijo a periodistas que “más adelante” se ofrecerán detalles sobre los funerales de la ex primera dama.

“Ahora estamos acompañando al expresidente en estos momentos de dolor”, expresó.

Imágenes de la televisión dominicana mostraron al expresidente Mejía y a su hija Carolina abandonar el centro de salud bajo lágrimas.

Mejía y Rosa Gómez contrajeron matrimonio en 1964. El expresidente creó al llegar al poder el Despacho de la Primera Dama, otorgándole presupuesto.

Tanto el expresidente como su esposa fallecida eran nativos del municipio de Gurabo, Santiago (norte, segunda ciudad en importancia del país).EFE

