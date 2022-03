Santo Domingo, (EFE).- Los abogados del exprocurador general dominicano Jean Alain Rodríguez rechazaron este domingo que éste haya protegido al supuesto autor intelectual del atentado que en junio de 2019 sufrió en Santo Domingo el expelotero David Ortiz.

Las declaraciones se producen después de que una investigación privada encargada por Ortiz concluyera que el presunto narcotraficante dominicano César Emilio Peralta, alias “El Abusador”, extraditado en diciembre de Colombia a Puerto Rico, ordenó asesinar al expelotero, según publicó ayer el diario The Boston Globe.

La investigación, que estuvo a cargo de Ed Davis, excomisionado de la Policía de Boston, no especificó los motivos que pudieron haber llevado a Peralta a atentar contra Ortiz, aunque precisó que el presunto narco, quien fue vecino del expelotero en una lujosa torre en Santo Domingo, se sintió irrespetado por el ex grandes ligas.

De acuerdo con la información, Rodríguez trató de proteger a Peralta, quien supuestamente tenía vínculos con funcionarios del anterior Gobierno.

En rueda de prensa este domingo, la defensa del exprocurador Rodríguez, actualmente en prisión por presunta corrupción, calificó de “falacia” la investigación.

Asimismo, desmintió que Rodríguez haya llamado a Ortiz para que refrendara la investigación realizada por las autoridades dominicanas, que concluyeron que todo se trató de una confusión.

“Jean Alain nunca llamó a David Ortiz”, dijo Carlos Balcácer, uno de los abogados del exjefe del Ministerio Público dominicano (2016-2020).

Ortiz, elegido en enero pasado miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, fue herido de un disparo por la espalda el 9 de junio de 2019 en un bar de Santo Domingo cuando compartía con un grupo de amigos.

Las autoridades que investigaron el incidente aseguraron que se trató de una confusión, pues los ejecutores del intento de homicidio lo confundieron con otro hombre.

Luego de su recuperación en un hospital de Boston, Ortiz dispuso una investigación particular que, según el exjugador, también concluyó en que se trató de una confusión.

Por el caso fueron imputados 13 hombres, entre ellos el supuesto autor intelectual, Víctor Hugo Gómez. EFE

