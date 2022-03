Miami, 4 mar (EFE).- El premiado filme español «El buen patrón» abrió este viernes una nueva edición del Festival de Cine de Miami, una importante pantalla internacional para las producciones de América Latina y España en la que este año tiene un lugar especial el cine dominicano por su vitalidad. El realizador Fernando León de Aranoa se declaró honrado por la «distinción» de que su largometraje, ganador absoluto de los premios Goya de 2022, inaugure de forma oficial el certamen de Miami, y mostró su convencimiento de que «El buen patrón» conectará con el espectador estadounidense. «Intenta que el publico el fin de semana se ría viendo en una pantalla de cine lo que padece durante toda la semana en su puesto de trabajo», agregó el director de «Los lunes al sol» (2002), que también pasó por el festival de Miami y, como «El buen patrón», está protagonizada por Javier Bardem. Entre los más de 120 largos, cortos y documentales de 35 países que forman parte de la programación de este año el cine en español de uno y otro lado del Atlántico tiene una importante cuota como demuestra el hecho de que para la clausura se haya escogido un filme panameño.

Tanto Fernando León de Aranoa, como el de «Plaza Catedral», Abner Benaim, asistirán en Miami a la presentación de sus respectivas películas, al igual que otros muchos directores, actores y productores. «Tenemos una fuerte selección de los mejores filmes españoles en esta edición, nos encanta su cine», dijo a Efe el director ejecutivo del certamen, Jaie Laplante. Hasta el próximo 13 de marzo se proyectarán también en el festival organizado por la universidad Miami Dade College (MDC) las cintas españolas «Maixabel», de Icíar Bollaín; «Mediterráneo», de Marcel Barrena, ambas ganadoras de tres premios Goyas, y «Tres», de Juanjo Giménez, entre otras.

Además, el premio Precious Gem Icon será para la actriz Penélope Cruz, nominada este año al Oscar a mejor actriz por «Madres paralelas», de Pedro Almodóvar. Cruz, que se «estrenó» en este certamen hace casi tres décadas cuando en 1993 presentó «Jamón Jamón», de Bigas Luna, participará en un homenaje virtual y en una conversación durante la Ceremonia de Premiación que se celebrará el 12 de marzo.

El público de Miami tiene una larga relación con la intérprete y es «consciente» de su trayectoria gracias a este certamen, donde se han proyectado cintas desde los inicios de su carrera, señaló Laplante. Agregó que tras el «aclamo» que ha merecido su reciente trabajo con Almodóvar era el «momento justo para honrarla con este premio» que ya han recibido las actrices Rita Moreno e Isabelle Huppert.

PREMIOS Y HOMENAJES

El festival vuelve a apostar este año por un modelo que combina el formato presencial y digital, para de esta forma cumplir con su misión de dar a conocer nuevos cineastas pero conscientes, como señaló Laplante, de que «el streaming y la oferta virtual llegaron para quedarse» ya que mucha gente consume filmes de esta forma. El certamen quiere también resaltar a artistas únicos «cuyas contribuciones al cine son duraderas e inolvidables» y, en ese sentido, en su edición 39 se entregarán premios Gem al iraní-estadounidense Ramin Bahrani («2nd Chance» y «The White Tiger») y el japonés Ryusuke Hamaguchi («Drive My Car»). Se suman a ellos la directora australiana de fotografía Ari Wegner («Zola» y «The Power of the Dog») y el compositor canadiense de origen chileno Cristóbal Tapia de Veer («The White Lotus»), quienes serán galardonados con los premios Art of Light. La figura y legado del recientemente fallecido actor Sidney Poitier, quien nació en Miami en 1927, aunque creció en las Bahamas, serán motivo de homenaje en el festival, donde se proyectará la versión cinematográfica de 1961 de la producción de Broadway «A Raisin in the Sun», original de Lorraine Hansberry.

QUINTETO DOMINICANO, CINE CARIBEÑO Y ESTRENOS MUNDIALES

Fiel a su tradición, el certamen de Miami incluye algunos estrenos mundiales, entre ellos «Borrowed» (EE.UU.), de Oscar Ernesto Ortega y Carlos Betancourt; «Croqueta Nation» (EE.UU.), de Guillermo Alfonso; y «Pan de limón con semillas de amapola» (España/Luxemburgo), de Benito Zambrano. El festival cerrará de forma oficial con la panameña «Plaza Catedral», ganadora del Premio del Público del Festival Internacional de Panamá, un filme con un elenco internacional sobre la inusual relación de amistad entre una mujer de clase alta y un joven de la calle, un papel interpretado por el panameño Fernando Xavier de Casta, quien murió en junio pasado en un hecho violento. Un reflejo de la vitalidad de la cinematografía caribeña es la selección llamada «Quinteto Dominicano», una muestra que pone de relieve las «poderosas películas» que han surgido desde la nación caribeña, como dijo el director ejecutivo del festival. «Creo que estas cinco películas son muy valientes en criticar las sociedad dominicana. Son extremadamente honestas», destacó Laplante. El quinteto lo componen las cintas «Perejil», de José María Cabral; «Candela», de Andrés Farías Cintrón; «Carajita», de Silvina Schnicer y Ulises Porra Guardiola; «Una película sobre parejas», de Natalia Cabral y Oriol Estrada, y «Dossier de Ausencias», de Rolando Díaz. En una entrevista con Efe, Cabral destacó que el actual «boom» del cine nacional e internacional que se rueda en República Dominicana tiene su origen en la ley promulgada en ese país en 2010 para estimular la producción audiovisual y que, entre otras cosas, ha permitido el salto de una media de dos largometrajes producidos al año a casi una veintena hoy en día. «Cualquier país quiera fortalecer su industria local debe ver el ejemplo dominicano de los últimos diez años», señaló por su parte Laplante. El festival incluye una larga lista de premios en diferentes categorías, así como presentaciones especiales fuera de concurso, mesas redondas y clases magistrales.