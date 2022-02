Nueva York, . – El cantante británico Elton John se unió a las voces alrededor del mundo que han condenado la invasión rusa a Ucrania, donde comenzaron los bombardeos el pasado jueves, y durante un concierto en Nueva Jersey, se refirió al presidente de Rusia, Vladimir Putin como un «pequeño bastardo».

El intérprete se presentó el viernes en la noche en la ciudad de Newark, en Nueva Jersey, como parte de su gira de despedida de los escenarios y tomó un momento para expresar su solidaridad con los ucranianos, a quienes dedicó su éxito de 1974 «Don’t Let the Sun Go Down on Me», según el diario NJ.com.

El icono de la música recordó que ha visitado Ucrania muchas veces como parte de su fundación contra el sida, tras lo cual afirmó que «algunas personas son espantosas, ¿no?» refiriéndose al presidente ruso.

“Absolutamente espantoso. No hay justificación para esto. Pequeño bastardo, lo odio», afirmó el cantautor, de acuerdo con el diario.

El famoso intérprete obtuvo como respuesta un fuerte aplauso de unas 15.000 personas que acudieron al Prudential Center de Newark para su concierto «Farewell Yellow Brick Road», que estaba previsto para abril del 2020 y fue reprogramado para este año.