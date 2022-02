Los Ángeles (EE.UU.),- Tras el parón por el All-Star, la NBA retomó este jueves su temporada regular y lo hizo con victorias de cuatro aspirantes a metas grandes: los Phoenix Suns, los Golden State Warriors, los Boston Celtics y los Chicago Bulls de un DeMar DeRozan estelar.

La vida continuó igual en la NBA también entre los equipos con más dudas como es el caso de los Brooklyn Nets, que sumaron su decimotercera derrota en sus últimos quince partidos.

THUNDER 104 – SUNS 124

Sin un Chris Paul lesionado y que se perderá con seguridad lo que queda de temporada regular, los Phoenix Suns sumaron su octava victoria seguida ante unos Oklahoma City Thunder ruinosos desde el triple (6 de 31).

Devin Booker (25 puntos y 12 rebotes) lideró a unos Suns que siguen al frente del Oeste con el mejor balance de la liga mientras que en los Thunder destacó Shai Gilgeous-Alexander (32 puntos).

BULLS 112 – HAWKS 108

Seis victorias seguidas llevan unos Chicago Bulls que se mantienen al frente del Este gracias a un DeMar DeRozan que extendió a ocho partidos su histórica racha de encuentros seguidos con al menos 35 puntos anotados y 50 % de efectividad en tiros.

DeRozan consiguió 37 puntos con un excepcional 15 de 21 en tiros frente a unos Hawks peleones hasta el final, en los que brillaron Bogdan Bogdanovic (27 puntos) y Danilo Gallinari (26 puntos y 9 rebotes) y en los que Trae Young estuvo desacertado (14 puntos con 3 de 17 en tiros).

BLAZERS 95 – WARRIORS 132

Después de coronarse como MVP del All-Star con 16 triples, Stephen Curry (18 puntos y 14 asistencias) se puso de nuevo al frente de unos Golden State Warriors absolutamente corales, con ocho jugadores por encima de los 10 puntos.

En los Portland Trail Blazers, que no pudieron contener la avalancha de los Warriors, el principal referente fue Anfernee Simons con 24 puntos.

El mexicano Juan Toscano-Anderson jugó 17 minutos para los Warriors en los que consiguió 5 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un robo.

NETS 106 – CELTICS 129

Sin Kevin Durant (lesionado), Kyrie Irving (no juega en casa por no estar vacunado del coronavirus) ni Ben Simmons y Goran Dragic (aún no han debutado con su nuevo equipo), los Brooklyn Nets cayeron de forma contundente ante unos Boston Celtics que se han anotado nueve de sus últimos diez partidos.

Jayson Tatum (30 puntos y 7 rebotes) encabezó a unos Celtics que metieron el 54,1 % de sus tiros mientras que Seth Curry (22 puntos y 7 rebotes) fue el mejor de unos Nets con escasa puntería desde el perímetro (7 de 29 en triples).

El dominicano Al Horford disputó 37 minutos para los Celtics y sumó 11 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, 2 robos y 2 tapones.

TIMBERWOLVES 119 – GRIZZLIES 114

En uno de los duelos con más alicientes de la jornada, los Minnesota Timberwolves se impusieron a los Memphis Grizzlies gracias al enorme partido de D’Angelo Russell (37 puntos y 9 asistencias).

Jaren Jackson Jr. (21 puntos y 11 rebotes) fue el faro de unos Grizzlies en los que Ja Morant (20 puntos con 7 de 25 en tiros) tuvo algunos problemas físicos y falló un triple a falta de 5 segundos que habría empatado el encuentro.

El estadounidense de origen dominicano Karl-Anthony Towns jugó 28 minutos para los Wolves y consiguió 22 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias y 3 tapones.

KINGS 110 – NUGGETS 128

Will Barton (31 puntos) fue el mejor acompañante de Nikola Jokic (25 puntos, 12 rebotes y 9 asistencias) para que los Denver Nuggets sigan sacando pecho en el Oeste con su cuarta victoria consecutiva ante unos Sacramento Kings liderados por Domantas Sabonis (33 puntos y 14 rebotes).

El argentino Facundo Campazzo jugó 2 minutos con los Nuggets sin dejar huella en la estadística.

PISTONS 106 – CAVALIERS 103

La sorpresa del día la protagonizaron los Detroit Pistons, uno de los equipos con peor balance de la NBA y que, sin embargo, derrotaron a los Cleveland Cavaliers gracias a los puntos en el desenlace del encuentro de Cade Cunningham (17 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias).

Lauri Markkanen fue el máximo anotador de los Cavaliers con 22 puntos y 6 rebotes.

CONFERENCIA ESTE:

1.- Chicago Bulls (39-21)

2.- Miami Heat (38-21)

3.- Philadelphia 76ers (35-23)

4.- Milwaukee Bucks (36-24)

5.- Cleveland Cavaliers (35-24)

6.- Boston Celtics (35-26)

7.- Toronto Raptors (32-25)

8.- Brooklyn Nets (31-29)

9.- Charlotte Hornets (29-31)

10.- Atlanta Hawks (28-31)

11.- Washington Wizards (27-31)

12.- New York Knicks (25-34)

13.- Indiana Pacers (20-40)

14.- Detroit Pistons (13-45)

15.- Orlando Magic (13-47)

CONFERENCIA OESTE:

1.- Phoenix Suns (49-10)

2.- Golden State Warriors (43-17)

3.- Memphis Grizzlies (41-20)

4.- Utah Jazz (36-22)

5.- Dallas Mavericks (35-24)

6.- Denver Nuggets (34-25)

7.- Minnesota Timberwolves (32-28)

8.- Los Angeles Clippers (30-31)

9.- Los Angeles Lakers (27-31)

10.- Portland Trail Blazers (25-35)

11.- New Orleans Pelicans (23-36)

12.- San Antonio Spurs (23-36)

13.- Sacramento Kings (22-39)

14.- Oklahoma City Thunder (18-41)

15.- Houston Rockets (15-43).

PRÓXIMA JORNADA (viernes 25 de febrero)

Charlotte Hornets – Toronto Raptors

Indiana Pacers – Oklahoma City Thunder

Orlando Magic – Houston Rockets

Washington Wizards – San Antonio Spurs

New York Knicks – Miami Heat

Minnesota Timberwolves – Philadelphia 76ers

Phoenix Suns – New Orleans Pelicans

Utah Jazz – Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers.