Kiev,- El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Réznikov, consideró hoy que en estos momentos aún existen posibilidades para una solución político-diplomática a una guerra de envergadura, pese a la escalada de la tensión militar en el Donbás y la permanencia de soldados rusos en Bielorrusia.

En rueda de prensa el titular de Defensa reiteró que el mando de las Fuerzas Armadas no minimiza la amenaza de una ofensiva importante por parte de Rusia, pero actualmente no ve que existan todos los factores necesarios para ello.

Según dijo, formar una agrupación de ataque lleva su tiempo.

«Cuando digo que no hay una agrupación de ataque, quiere decir que no existen todos los componentes que son necesarios (para una invasión). Esto no quiere decir que subestimamos la amenaza, la evaluamos con realismo», señaló.

Indicó que, aunque la inteligencia ucraniana no confirma aún todas las señales de una ofensiva, no quiere decir que Rusia no pueda acometerla si el Kremlin así lo decide.

«Pueden hacerlo, pueden tener esos planes y los planes han sido escritos por ellos. Pero estoy convencido de que, a día de hoy, existen y siguen existiendo» maniobras para una solución político-diplomática a una guerra a gran escala, recalcó Réznikov.

También urgió a aquellos que se consideran a sí mismos expertos militares que no entren en pánico. Recordó que hubo ya varias fechas que predecían un ataque ruso que finalmente no se cumplieron.

Según dijo, las tropas rusas en la frontera con Ucrania suman alrededor de 127.000 hombres en su componente terrestre y 147.000 si se le añaden el marino y aéreo.

Asimismo, cifró en 9.000 los soldados desplegados en Bielorrusia junto a equipamiento militar, incluidos misiles.

El ministro sostuvo que con este contingente -la OTAN lo cifró en 30.000- decir que Rusia puede atacar Kiev desde el lado bielorruso «suena ridículo».

En su opinión, sin embargo, la estrategia rusa de «amenazarnos, intimidarnos, crear una situación para una hipotética situación así, funciona».

«Por eso han empezado entrenamientos en Transnistria (territorio separatista de Moldavia donde hay desplegados unos 2.000 soldados rusos), para que ustedes y yo tengamos que trabajar duro, desviar nuestros recursos», indicó.