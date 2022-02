Los Ángeles (EE.UU.),- El festival de Coachella no impondrá el uso de mascarillas, ni revisará certificados de inmunidad o pruebas de detección de coronavirus, en su próxima edición, que se desarrollará del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril.

La organización de Coachella y de Stagecoach, un festival posterior, confirmó este miércoles que no tomará ninguna precaución para evitar la propagación del virus entre sus más de 100.000 asistentes, después de haber tenido que cancelar hasta tres ediciones durante los meses más duros de la pandemia.

«Mientras nos preparamos para un fin de semana increíble en el desierto, anunciamos que no habrá requerimientos de vacunación, test o mascarillas, de acuerdo con las directrices locales», indicó el célebre festival en redes sociales.

Aún así, los organizadores advirtieron en su página web que «no hay garantías, expresas ni implícitas, de que los asistentes no vayan a estar expuestos a la covid-19».

El anuncio llega días después de que las autoridades de California hayan modificado sus directrices de salud pública, que ya no obligan -aunque recomiendan- a llevar mascarillas o mostrar un certificado de inmunidad en los eventos de masas que se celebran al aire libre, dada la drástica bajada en el número de contagios y hospitalizaciones.

Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West (ahora llamado Ye) son los cabezas de cartel de Coachella que se desarrollará en dos fines de semana; del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril.

Este festival celebrado en Indio (California) es considerado uno de los más importantes del mundo y tiene lugar concretamente en el Valle de Coachella (en el desierto de Colorado), donde durante dos fines de semana seguidos actuarán también un notable número de reconocidos artistas latinos como Karol G, Anitta, Banda MS, Chicano Batman, Grupo Firme, Ed Maverick, Ela Minus, Jessie Reyez, Nathy Peluso, Omar Apollo, Pablo Vittar o Natanael Cano.

Los españoles Cariño y Paco Osuna conforman el cupo de caras visibles de la música hispana de un completo cartel del festival californiano que también traerá de nuevo al Empire Polo Club de Indio a grupos como Swedish House Mafia y 88Rising»s Head In The Clouds Forever, entre otros.