Washington- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recibió este miércoles en la Casa Blanca a la famosa cantante de pop Billie Eilish y a su hermano, el también intérprete Finneas O’Connell, y aprovechó el encuentro para presentarles a su perro, Commander.

«Cuando escuché que mis amigos Billie Eilish y Finneas estaban en la ciudad para un espectáculo, quise invitarlos a la Casa Blanca. Encantado de conocerlos junto a su familia y me alegro de que hayan podido conocer a Commander», expresó el mandatario en redes sociales.

Junto a su mensaje, Biden publicó una fotografía abrazado a los artistas en la que los tres llevan mascarilla.

Billie Eilish, nacida en Los Ángeles en 2001 y conocida por ser la reina del pop alternativo para la Generación Z, tuvo un concierto este miércoles en el Capital One Arena de la ciudad de Washington como parte de su gira «Happier Than Ever, The World Tour».

La cantante participó en 2020 en la Convención Nacional Demócrata que encumbró a Biden como su candidato, donde acusó al entonces presidente Donald Trump (2017-2021) de estar «destruyendo» el país.

Biden y su esposa, Jill, adquirieron en diciembre pasado un cachorro de pastor alemán al que apodaron Commander («Comandante»), tras la muerte en junio pasado de Champ, un pastor alemán que había acompañado a la pareja durante los últimos 13 años.