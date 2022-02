Moscú,- Un escuadrón de cazas rusos Su-25CM aterrizó hoy en Bielorrusia, donde participará en las maniobras militares conjuntas «Determinación aliada-2022», que han despertado el recelo de la OTAN en medio de la tensión militar con Ucrania.

Los cazas recorrieron más de siete mil kilómetros desde el Lejano Oriente ruso hasta un aeródromo en la región bielorrusa de Brest, que limita con Ucrania y Polonia, señala el Ministerio de Defensa.

El comunicado castrense no precisa el número de Su-25CM que participará en los ejercicios de las fuerzas de reacción rápida de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.

Los militares rusos sí informaron en su momento de que en Bielorrusia se encuentran ya una docena de cazas de cuarta generación Su-35, además de sistemas de defensa antiáerea de largo alcance S-400 (Triumf), que llegaron el viernes a Brest.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, denunció el jueves que Rusia ha desplegado ya 5.000 soldados rusos en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, y que planea incrementar esa cifra hasta los 30.000 hombres.

«Esto claramente es una escalada del conflicto y no una desescalada», reprochó.

Estados Unidos anunció el miércoles el envío de 3.000 soldados a países aliados en el este de Europa, fronterizos con Ucrania, aunque matizó que ya no considera «inminente» la invasión rusa.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, advirtió de que Rusia lleva a cabo en los últimos días su «mayor» despliegue militar en Bielorrusia desde la Guerra Fría.

«Se esperan 30.000 tropas de combate, Spetsnaz -fuerzas especiales de operaciones-, cazas incluyendo Su-35, misiles Iskander con capacidad dual y sistemas de defensa aérea S-400», indicó.

En cambio, el ministro de Exteriores bielorruso, Vladímir Makéi, calificó de «ridículas» las sospechas sobre una agresión a Ucrania durante las maniobras militares conjuntas con Rusia que arrancarán el 10 de febrero.

Así se lo hizo saber a la subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos y Eurasiáticos, Karen Donfried, según informó la Cancillería de la antigua república soviética.

«La fantasía sobre una agresión militar desde territorio de Bielorrusia contra Ucrania es simplemente ridícula», señaló.

Makéi lamentó la «auténtica histeria» que han desatado en Occidente los ejercicios, cuyo carácter es «exclusivamente defensivo», según Minsk.

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, inspeccionó el jueves las tropas tras reunirse en Minsk con el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko.

«Bielorrusia es nuestro socio estratégico, amigo cercano y aliado. En Rusia valoramos altamente su firmeza a la hora de enfrentarse a la línea destructiva de Occidente y la voluntad de crear un espacio de defensa común en las fronteras de la Unión Estatal. Al respecto, usted puede contar siempre con nuestro firme apoyo», dijo Shoigú.