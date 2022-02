El Brunch & Learn es experiencia diseñada para elevar la energía femenina, creando lazos significativos que ayudan a potenciar la marca y el negocio de este círculo de mujeres

Santo Domingo, D.N.- Con el objetivo de contribuir en el desarrollo de las dueñas de negocios y profesionales independientes realizarán un evento denominado Brunch &Learn, mediante el cual se ha diseñado una experiencia para elevar la energía femenina, creando lazos significativos y potenciando la marca y los negocios de quienes participen.

Irene Morillo, directora general de la agencia publicitaria Stimulos Group, y mentora de marca personal, cuya misión es ayudar a otras mujeres a impulsar sus negocios, explicó: “Estoy feliz de poder volver a celebrar eventos presenciales, creando experiencias femeninas e inolvidables que involucran todos los sentidos. Y el Brunch & Learn es un espacio de aprendizaje y networking en el que las mujeres emprendedoras pueden adquirir herramientas que les permitan impulsar sus negocios, en un ambiente divertido, relajado y lleno de detalles y energía femenina. Porque adquirir nuevos conocimientos y herramientas para impulsar tu negocio no tiene que ser aburrido.”

En el marco del Brunch & Learn se impartirá el entrenamiento “Muestra tu valor, brilla y posiciónate con tu marca” impartido por Irene Morillo, mediante el cual aprenderán a brillar en los escenarios de los negocios digitales proyectando la imagen correcta de su marca, generar visibilidad para llegar a más personas y traspasar fronteras; así como posicionarse como referentes para atraer de manera magnética a los clientes correctos.

Además se realizarán actividades dirigidas de networking para que las dueñas de negocio puedan generar relaciones y contactos significativos que les ayuden a potenciar e impulsar sus negocios y marcas.

“A raíz de la situación sanitaria que estamos viviendo, muchas mujeres decidieron reinventarse o se han visto en la necesidad de emprender sin tener la estructura adecuada. Pero muchas no logran salir adelante, facturan muy poco o no logran escalar. Para las dueñas de negocios y profesionales independientes, las herramientas que impartiremos en este evento representan una gran oportunidad. Pues solo haciéndose visibles y diferenciándose, teniendo estrategias alineadas a sus objetivos, podrán destacarse y mantenerse en un mercado cada vez más competitivo, en el que no existen fronteras.” agregó Morillo.

La cita es el sábado 19 de febrero a las 10:00 a.m., en el hotel Radisson Santo Domingo.

Las boletas están a la venta accediendo a este enlace: https://irenemorillo.lpages.co/brunchlearn2022/