Miami,- La caída de una peluda bola en Orlando y la de un enorme zapato rojo con una popular «drag queen» en Cayo Hueso, así como la fiesta del parque Bayfront de Miami, con música y sabor cubano que llegará la isla a través de una cadena hispana, serán algunos de los momentos destacados para despedir el año en Florida.

A falta de la tradicional bola de cristal de Times Square en Nueva York, un peluquero se puso a la tarea de recoger más de 100 kilos de pelo de miles de personas para crear una gran bola que de la bienvenida al Año Nuevo en la ciudad de los parque temáticos, en el centro de Florida.

«Hoss», como se llama la peluda bola, es no solo el inusual objeto escogido por el museo de rarezas Ripley’s Believe It or Not! de Orlando para marcar el fin del año 2021, sino que fue merecedora de un récord Guinness.

El descenso de «Hoss», a la que se le ha dado una apariencia humana con grandes ojos, orejas, piernas y brazos y un sombrero, será transmitido por Facebook este viernes a las 23.55 horas del este de EE.UU. (04.55 GMT del 1 de enero).

A esa misma hora estará bajando la famosa «drag queen» conocida como Sushi de un balcón de un popular bar de Cayo Hueso, en los Cayos de Florida, dentro del ya famoso y gigantesco zapato de tacón que da la bienvenida al nuevo año.

Se trata de la edición 24 del llamado «Red Shoe Drop», un evento que reúne a cientos de personas en la popular calle Duval que esperan la aparición de la despampanante reina, que deleita a público con sus imitaciones de personalidades.

Sin embargo, la covid-19, que se ha disparado en Florida con un récord de casos esta semana, le aguó la fiesta a los miamenses, que no tendrán este año la popular «Gran Naranja» para dar la bienvenida a 2022.

El ascenso y bajada de la icónica «Gran Naranja» en la fachada del hotel Intercontinental de Miami, con sus características gafas de sol y su amplia sonrisa, se canceló por segundo año consecutivo debido a que sus responsables dieron positivo a la covid-19.

DE MIAMI PARA CUBA

Sin embargo, el concierto gratuito y espectáculo de fuegos artificiales en el parque Bayfront Park de Miami se mantiene y, además, llegará a Cuba a través de la cadena hispana América TeVe.

El objetivo es que esta gran fiesta también llegue a los cubanos de la isla, señaló Carlos Vasallo, presidente del canal latino.

En la llamada Gran Fiesta de Fin de Año actuarán, entre otros artistas, Willy Chirino, Gente de Zona, Nacho, El Chacal, Yotuel, Lenier, Carlos Oliva, los Sobrinos del Juez, Jacob Forever, Amaury Gutiérrez, Aymeé Nubiola, Lena Burke y Malena Burke.

La iniciativa, impulsada por el comisionado de Miami (concejal) Joe Carollo podrá seguirse en directo en Florida, Nueva York y Puerto Rico.

«La gran fiesta de despedida del año en Bayfront Park tiene como objetivo convertirse en la mejor y más relevante opción de entretenimiento y será la más grande de Estados Unidos después del evento de Times Square en Nueva York, con reconocidos artistas locales e internacionales», dijo Carollo.

El evento, sin embargo, ha sido criticado, entre otros, por la cantante puertorriqueña Noelia, quien se abstuvo de participar y señaló al diario Miami New Times que era «irresponsable» esta celebración masiva en medio de la explosión de la variante ómicron, que disparó de nuevo la pandemia.

«Entiendo que la gente necesita entretenimiento, pero al mismo tiempo, no debemos alentar reuniones masivas donde la gente podría infectarse», manifestó.

ANITTA EN EL ADIÓS DE MILEY CYRUS

Entre tanto, la cantante brasileña Anitta será una de las invitadas de Miley Cyrus, que se encargará de animar la noche de fin de año desde Miami para la cadena NBC junto al cómico Pete Davidson.

«La fiesta de Nochevieja de Miley» es el título del programa que NBC y la plataforma de streaming Peacock transmitirán en vivo a todo el país desde un lugar de Miami no revelado todavía.

El otro anfitrión de la fiesta, Pete Davidson, uno de los humoristas de «Saturday Night Live», es un viejo amigo de Miley Cyrus que entró en el elenco del popular programa televisivo en 2014, cuando tenía solo 20 años.

El programa, dirigido por Lorne Michels, durará dos horas (hasta la primera media hora del primer día de 2022) y tendrá otros invitados y actuaciones musicales que por ahora son una sorpresa.