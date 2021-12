Santo Domingo, D.N.- El Ministro de Salud, doctor Daniel Rivera considero atinada la decisión de los organizadores del tradicional evento musical de fin de año, “El Trabucazo Santiaguero” de suspenderlo en esta ocasión, debido a la situación actual que enfrenta el país con la pandemia del COVID-19, y la nueva variante òmicron.

“Es muy sabia y sensata esta decisión de suspender este evento, pues como lo hemos dicho y advertido en anteriores ocasiones, la situación actual del país no está apta para la celebración de estos eventos, porque en la mayoría de los casos se pueden salir del control de los organizadores y crear situaciones sanitarias más complicadas de las que tenemos”. Dijo el ministro Rivera.

Sostuvo que aunque los organizadores del evento habían sometido una comunicación a través de la Dirección de Gestión de Riesgo y Atención a Desastres que dirige la doctora Gina Estrella, y la intervención de los Inspectores COVID, que dirige Héctor Villalona, en estos momentos Santiago y el país no están aptos para celebraciones multitudinarias como esta, que se organiza en el monumento de Santiago.

Recientemente el Viceministerio de Salud Colectiva y la Dirección de Epidemiologia del Ministerio, emitieron la Alerta Epidemiológica No.- 00003, sobre la situación actual del COVID-19 , alertando ante esta situación de riesgo por la variante òmicron en aras de proteger la salud de los dominicanos, para que eviten las aglomeraciones de personas, no importando la ‘índole que de estos eventos, y de asistir, mantener distancia de al menos 2 metros de distancia (7) pies entre personas, sobre todo en espacios públicos y/o cerrados, los cuales deben reducir el aforo de personas a no más de un 50 por ciento de la capacidad máxima, incluyendo estadios deportivos.

La Alerta epidemiológicas también advierte que de visitar los establecimientos comerciales, empresas, bancos y otro tipo de eventos, asegurase que este establecimiento verifique el estado de vacunación de los usuarios. Especificando también en ciudades como Santo Domingo, Distrito Nacional y Santiago, donde pide a las personas no vacunadas a no exponerse innecesariamente para evitar contagios.

Por ultimo Daniel Rivera continúo haciendo el llamado a la familia dominicana a congregarse en familia este fin de año, a usar permanente la mascarilla, lavarse las manos, y a que se vacunen los que lo han hecho, para protegerse y cuidar a sus familiares y amigos.