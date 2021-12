Washington- La variante ómicron del coronavirus se sigue extendiendo por Estados Unidos y su poder de contagio logró que los nuevos casos aumenten un 60 % en una semana, aunque las autoridades insisten en que es menos severa que la delta y defienden que se reduzcan los periodos de aislamiento.

Una media de 240.400 contagios más en solo 7 días, el citado 60 %, con un aumento de las hospitalizaciones del 14 % y de las muertes en un 7 %, son los datos actualizados en este país que sigue teniendo a casi un 40 % de su población sin vacunar.

Y aunque las cifras no parecen alentadoras en este momento, el epidemiólogo principal del Gobierno que preside Joe Biden, Anthony Fauci, se atrevió este miércoles a ser más optimista que en otras ocasiones.

Así, Fauci expresó su confianza en que en pocos meses la pandemia alcance una «transición» que desemboque en la convivencia con el virus pero manteniéndolo bajo «control», de forma que la covid-19 siga ahí, pero sin «perturbar» la sociedad o la economía como lo ha hecho hasta ahora.

ALTAMENTE TRANSMISIBLE, MENOS SEVERA

En cualquier caso, Fauci insistió en que el coronavirus, y en especial su variante ómicron es «altamente transmisible» y «todo el mundo» a lo largo del país «está viendo ahora a su alrededor» ese nivel de contagio.

Pero también destacó varios estudios hechos hasta la fecha que demuestran que esta variante es «menos severa» que delta, y citó por ejemplo informes que muestran el menor daño pulmonar que provoca la ómicron con respecto a su antecesora.

Fauci pidió no obstante que no se baje la guardia para no provocar más estrés del que ya tienen algunas zonas hospitalarias de este país, el más afectado por la pandemia y que tiene un porcentaje de vacunación muy inferior al de otras grandes economías.

Por eso, una vez más, las autoridades sanitarias insistieron en hacer un llamado a la vacunación y en también pedir a quienes ya están vacunados que se pongan el refuerzo, «fundamental», según Fauci, para dar la protección necesaria ante la nueva variante.

Los refuerzos de las vacunas devuelven a quienes se los ponen el nivel «óptimo» de protección necesario , dijo el principal epidemiólogo del Gobierno de Biden, quien no obstante no quiso especular sobre la necesidad de una cuarta inyección.

A preguntas de los periodistas sobre esta posibilidad, Fauci defendió ir «paso a paso» y aunque admitió que esa cuarta dosis pueda ser necesaria más adelante, ahora insistió en centrarse en ponerse la tercera o en que se vacunen quienes aún no lo hayan hecho.

CINCO DÍAS SON SUFICIENTES

La comparecencia de este miércoles se produce tan solo dos días después de que los Centros para el Control de Enfermedades recomendaran recortar el periodo de cuarentena para los contagiados de covid-19 asintomáticos de diez a cinco días.

La decisión se tomó bajo el argumento de que la mayoría de los contagios se producen al inicio de la enfermedad, en el primer y segundo día de aparición de los síntomas y dos o tres días después.

En la comparecencia de hoy, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), Rochelle Walensky, defendió esta decisión que no ha estado extensa de polémica, entre otras cosas porque se produce tras la petición de varios sectores económicos —como las aerolíneas— para recortar los tiempos de cuarentena ante el aumento de bajas de su personal contagiado.

Las bajas han sido precisamente la razón esgrimida por las compañías para explicar los miles de vuelos cancelados o retrasados en los últimos días.

Tras recordar que el nivel de transmisión es muy alto en los dos días antes de presentar síntomas y entre dos y tres días después, aseguró que «cinco días después» de los últimos síntomas el riesgo de contagio «baja sustancialmente».

Además consideró innecesario hacer más test a partir de ese momento, porque según advirtió hay casos en los que el PCR da positivo hasta doce semanas después de la infección, y eso no significa que la persona infectada contagie.

AYUDA FEDERAL A LOS ESTADOS

Ante la rápida extensión de los contagios, el Gobierno de Biden tomó la pasada semana medidas extraordinarias para afrontar esta nueva etapa y este miércoles el coordinador del equipo de respuesta de la Casa Blanca, Jeff Zients, insistió en enviar a los gobiernos estatales un mensaje: «Si necesitan algo, que lo pidan», dijo.

Recordó así que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA) ha enviado personal y medios a diversos estados, como Nueva York —médicos, ambulancias y centros de pruebas— Arizona, Nuevo México y Wisconsin, entre otros.