EE.UU. Un rapero conocido como Drakeo the Ruler fue apuñalado fatalmente en un altercado en un festival de música de Los Ángeles donde estaba programado para actuar, dejando a los fanáticos del joven músico desconsolados.

Un publicista del rapero, Scott Jawson, confirmó este domingo su muerte al New York Times y Rolling Stone . El verdadero nombre del artista era Darrell Caldwell.

Caldwell, de 28 años, fue agredido el sábado por la noche en el concierto Once Upon a Time in LA, que se esperaba que presentara a varios artistas, incluidos Snoop Dogg, 50 Cent y Ice Cube. Los organizadores cancelaron el festival después del apuñalamiento.

Una pelea estalló detrás del escenario principal poco después de las 8:30 pm, dejando a un hombre gravemente herido por un sospechoso que empuñaba un arma afilada, dijo la Patrulla de Caminos de California en un comunicado de prensa básico que no mencionaba a Caldwell. La víctima fue trasladada a un hospital, donde posteriormente falleció.

El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Departamento de Bomberos de Los Ángeles también respondieron.

Los periodistas musicales y los fanáticos se deleitaron con el sonido único y la creatividad ilimitada de Caldwell. Su muerte destacó la desaparición violenta de otros talentosos jóvenes músicos negros, incluido el rapero de Los Ángeles Nipsey Hussle en 2019 y el muy influyente Tupac Shakur en 1996. Ambos hombres recibieron disparos.

Caldwell, quien comenzó a lanzar mixtapes en 2015 y en febrero pasado debutó con su primer álbum, «The Truth Hurts», ha sido llamado «el estilista más original de la costa oeste» por sus letras de comedia oscura y su entrega inexpresiva. Su mixtape «Gracias por usar GTL» contiene versos grabados en la Cárcel Central de Hombres en Los Ángeles.