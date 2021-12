Santo Domingo,- La artista dominicana Natti Natasha acompañaría en el día de hoy a su pareja y manager Raphy Pina a los tribunales según el noticiario de Puerto Rico “Noticentro”, por el proceso legal que enfrenta el productor acusado de posesión ilegal de armas de fuego pero se ausentó ya que se encuentra consternada por la muerte del productor musical “Flow La Movie”.

“Yo ayer llegué a mi casa, mi asistente fue a mi casa y me comentó eso, imagínate me tomó por sorpresa, exagerao’ exagerao’.De una familia, un luchador, una persona que yo admiraba porque jovencito, lo veía jovencito como yo era antes luchando y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes, de tener una familia y andar con ella”, dijo Pina a la entrada del tribunal.

El empresario también expresó que lamenta la muerte del productor musical boricua y su familia, fallecidos en un accidente aéreo este miércoles en Santo Domingo cuando se disponían llegar a Miami en un avión privado de Helidosa, en el cuál de igual manera pretendía viajar Pina en los en el día de hoy.

Además envió sus condolencias a los artistas que eran manejados por Flow La Movie, Nio García y Casper Mágico, este último era cuñado del productor.

La exponente urbana, quien pertenece al sello disquera Pina Récords propiedad de Raphy Pina, podría ser una de las testigos en el caso junto al cantante boricua Daddy Yankee, quien también pertenece a la empresa de Pina.