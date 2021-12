La presentadora Ana Carolina Castillo dijo este jueves en una entrevista que concedió al programa «Alofoke Radio Show» dijo que fue completamente fiel y nunca le fue infiel a su expareja, el intérprete de música urbana, Musicólogo El Libro.

Después de que la comunicadora confesara que el artista le fue infiel más de ocho veces, surgió la interrogante en dicho espacio de cuantas veces ella le habría sido infiel a su entonces pareja, la también modelo respondió diciendo: «Yo fui totalmente leal».

«A pesar de que él era una persona que no era social, era aburrida en un cierto sentido, él era un hombre que me llenaba y me complacía en todos los sentidos. O sea, él me llenaba y yo me sentía totalmente tan llena con él que yo me descuide de mi para dedicarme a él», agregó.

Castillo explica que después de casi seis meses de separación todavía no tiene novio, pero no negó de que tuviera varios enamorados.

Además habló de como tuvo que enfrentar las críticas después de aumentar de peso en su último embarazo, como se sentía al leer los comentarios y de que no entendía el por que la atacaban tanto.

«Si tu supieras que yo gracias a él trabajé mucho esa parte porque él es una persona que todo le resbala entonces eso me ayudo bastante esa relaciono porque desde el inicio yo siempre he sido muy sensible con los comentarios no te lo voy a negar», expresó.

También confesó que esta abierta a una nueva relación aunque no quiere que sea con un artista porque es un medio muy complicado y ya se esta alejando del mundo de la farándula y enfocándose más en el área de los negocios.

«Yo no ando atrás de views, yo ando atrás de educar a mis hijos, dedicarme a ellos, orientarlos, tengo una hija de 18 años que no quiero que pase todo lo que yo pase», puntualizó.

Ana Carolina y Musicólogo terminaron su relación en junio cuando «La Libreta», como también se le conoce al artista, dio a conocer la noticia en el programa «Sin Tabú» de Jessica Pereira a través de la plataforma de YouTube.