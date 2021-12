Toronto (Canadá).- El incipiente pero valioso negocio de las criptomonedas ha irrumpido con fuerza en el mundo de los deportes, con un creciente número de acuerdos con las principales competiciones y deportes del planeta para lograr la supremacía mundial de las monedas digitales.

Cuando se visita la página web de Crypto.com, la compañía que opera una de las principales aplicaciones del mundo para la compra y venta de criptomonedas, se puede leer que la plataforma tiene acuerdos de cooperación con un selecto grupo de socios.

De los nueve socios con los que Crypto.com ha llegado a acuerdos de colaboración, siete son del ámbito deportivo: la Fórmula 1, la Serie A de fútbol de Italia, la compañía de artes marciales mixtas UFC, el equipo de hockey profesional sobre hielo Canadiens de Montreal, el equipo francés de fútbol París Saint Germain (PSG), el fabricante de automóviles Aston Martin y el equipo de la NBA Philadelphia 76ers.

Crypto.com también firmó el pasado 25 de noviembre un acuerdo con la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para que la plataforma digital sea el socio oficial de la competición Libertadores de 2023 a 2026.

OBJETIVO: MIL MILLONES DE USUARIOS

Crypto.com, una empresa fundada hace cinco años, que tiene 2.600 empleados y cuenta con 10 millones de usuarios, quiere «acelerar la transición mundial a criptomonedas». Y para ello considera que el deporte es la mejor forma de llegar a sus «próximos 1.000 millones de usuarios».

La apuesta de Crypto.com por el mundo del deporte no es un acto extravagante de «los nuevos ricos del barrio». Una reciente encuesta realizada por la firma Morning Consult señala que el 47 % de los aficionados al deporte tienen un cierto conocimiento del mundo de las criptomonedas y de hecho, un 27 % posee alguna de estas nuevas divisas.

Las cifras de aquellos que declaran un cierto conocimiento del mundo de las criptomonedas son incluso más altas entre aquellos que se reconocen como «ávidos» aficionados deportivos, un 66 %, y los que realizan apuestas deportivas, un 72 %.

Una combinación perfecta: las actividades deportivas atraen a miles de millones de personas de todo el mundo, lo que les convierten en excelentes plataformas para aumentar la popularidad de las criptomonedas. Y los aficionados deportivos ya tienen una predisposición a adoptar las monedas digitales.

Además, hay otro elemento que atrae a compañías como Crypto.com a vincularse con entidades como el París Saint Germain: los NFT, siglas que representan el término «non-fungible token» o «token no fungible».

NFT DEPORTIVOS, UNA MINA A EXPLOTAR

Los NFT garantizan que el objeto al que están adscritos es un pieza digital única o con un número limitado y conocido de copias. Y por ser limitado, es escaso lo que lo puede hacer extremadamente valioso.

Un NFT puede ser uno de esos cromos clásicos con deportistas. Pero en vez de ser una imagen en un papel es una fotografía digital. O puede ser un vídeo que capture un gol histórico de Lionel Messi. Y esos cromos digitales pueden ser almacenados y transferidos. Y su valor, puede aumentar con el tiempo.

Cuando el pasado 9 de septiembre se anunció el acuerdo por el que Crypto.com se convertía en el socio oficial de criptomonedas del París Saint Germain de Messi y Neymar, el cofundador y actual consejero delegado de la compañía digital, Kris Marszalek, no ocultó las posibilidades que abre la asociación.

«Entre la visibilidad de la marca, el acceso al estadio y al equipo y el desarrollo en colaboración de NFT, no tengo ninguna duda que crearemos experiencias nuevas y emocionantes para los aficionados al fútbol de todo el mundo», declaró Marszalek.

Las cifras del acuerdo de Crypto.com con el PSG no han sido reveladas. Pero lo que si se sabe es lo que Crypto.com ha pagado para renombrar el Staples Center, el icónico centro deportivo de Los Ángeles donde juegan Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, ambos de la NBA, y Los Angeles Kings, de la liga de hockey sobre hielo NHL.

Según se ha filtrado a los medios de comunicación, la compañía ha desembolsado 700 millones de dólares para que el estadio se llame a partir del 25 de diciembre y durante 20 años Crypto.com Arena.

Y lo que puede parecer una sustancial cantidad, no le va a costar nada a Crypto.com. La compañía lanzó en 2018 su propia criptomoneda, Crypto o CRO. Una semana después de anunciarse el acuerdo para renombrar el Staples Center, el valor de CRO aumentó más de un 55 % y pasó de tener una capitalización de mercado de 9.000 millones de dólares a 18.000 millones.

La intersección del mundo de las criptomonedas y el mundo del deporte no acaba aquí. Recientemente un grupo formado por unas 2.000 personas, todos aficionados a las criptomonedas, inició una campaña para comprar un equipo de la NBA a través de la venta de NFT.

Aunque al final el grupo «sólo» recaudó 4 millones de dólares, muy lejos de los más de 1.000 millones que se necesitaría para adquirir una modesta franquicia de la NBA, el intento es un aviso de lo que se avecina en el futuro.

Otra puerta que se acaba de abrir es la de pagar el salario de deportistas de élite con criptomonedas. Russell Okung, jugador de los Carolina Panthers, uno de los equipos de la liga profesional de fútbol americano de Estados Unidos (NFL) se acaba de convertir en el primer jugador que cobra la mitad de su salario anual, 13 millones de dólares, en bitcoin.