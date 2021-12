El cónsul general de la embajada de Estados Unidos en la República Dominicana, compartió en la red social de la delegación diplomática, la experiencia al conocer la parada Mamá Tingó de la estación del Metro de Santo Domingo

«Hola amigos! Por aquí les escribe Bill Swaney, Cónsul General de la Embajada de los EE.UU. Descubrí a Mamá Tingó en uno de mis primeros paseos en la isla e inmediatamente me enamoré de las hermosas vistas, las casas coloridas y, por supuesto, el colmado que fue una parada bienvenida después de un viaje caluroso y polvoriento. Sin embargo, como siempre, fueron las personas las que lo hicieron realmente especial. En mi primer viaje resbalé mientras cruzaba una parte poco profunda del río y tuve una caída vergonzosa, pero no peligrosa. De inmediato, los lugareños corrieron a ayudarme a recoger la bicicleta y caminar con ella hasta la orilla, donde se aseguraron de que estuviéramos bien, no perdidos, y solo un poco locos. De hecho, nunca me preocupa el perderme o quedarme varado, ni si mi teléfono se apaga, porque cada vez que me detengo para tomar una foto o verificar mi ruta, hay una probabilidad de 50/50 de que alguien pase y se detenga para asegurarse de que yo esté bien y que no esté perdido. ¡Caminos felices! »