Copenhague, .- La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este martes del «preocupante» número de infecciones del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) no diagnosticadas en Europa debido al menor número de pruebas por la pandemia de covid-19.

El número de nuevos casos diagnosticados cayó un 24 % en 2020 respecto al año anterior, pero aún así se registraron 104.765 infecciones en 46 de los 53 países de la región europea de la OMS, entre ellos 14.971 en los que pertenecen al Espacio Económico Europeo (EEE), según un informe.

«Es una situación alarmante, considerando que en la última década las nuevas infecciones por VIH han mostrado una tendencia al alza en la región. Los datos del informe indican que el número de gente con VIH no diagnosticado está aumentando», señaló el director de OMS-Europa, Hans Kluge.

Kluge instó a no olvidar «otro virus mortal» que lleva devastando vidas y comunidades durante casi 40 años, con más de 35 millones de personas muertas, lo que lo convierte en «una de las pandemias más destructivas de la historia».

«Mientras seguimos combatiendo la covid-19, debemos retomar la respuesta al VIH. Todavía hay demasiados estigmas, discriminación y desinformación sobre este virus, con enormes diferencias en diagnóstico y tratamiento en la región. Juntos podemos acabar con el SIDA en 2030», apuntó Kluge.

El informe, elaborado conjuntamente con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), muestra que muchos tipos de servicios asociados al cuidado del VIH se han visto afectados por la covid-19, desde la prevención a los test y a otros programas.