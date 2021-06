Málaga,- El actor malagueño Antonio Banderas ha reivindicado este viernes la importancia del teatro musical, un género que “no está todo lo apreciado que debería” en España como si ocurre en otros países como Gran Bretaña o Estados Unidos.

El actor ha acudido al teatro de Jóvenes Artistas de ESAEM “Antonio Banderas” en Málaga, que ha estrenado la adaptación del musical “Rent” protagonizado por los alumnos de la propia escuela.

Banderas ha afirmado que este tipo de género ha llegado “tarde” a España, ha añadido que “en este país parece que lo que no sale en televisión no importa” y ha incidido en que la “falta de tradición” no ha hecho ver este tipo de espectáculos con la “fuerza” en la que se ve en otros países.

“Es un género muy complicado que requiere de tres disciplinas: canto, baile e interpretación y es difícil encontrar este tipo de personas que realizan esta labor no solo con dignidad sino con brillantez”, ha insistido el malagueño.

La adaptación de esta obra ha sido realizado por el actor, director de teatro y profesor de Teatro Musical de ESAEM, José María del Castillo, que ha acudido al acto previo a la obra junto a otras personalidades como los coreógrafos Sara del Pino y Borja Rueda y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Rent es un emblemático musical rock cuya trama central gira en torno a un grupo de jóvenes bohemios que luchan por salir adelante en el distrito Alphabet City neoyorquino de principios de los 90, bajo la constante amenaza del sida.

Antonio Banderas ha recordado los meses anteriores a la pandemia en los que se estrenó la obra “A Chorus line” en el Teatro del Soho Caixabank en Málaga, donde consiguieron un “éxito insólito”, ya que permanecieron tres meses en el teatro y vendieron “todo el papel”, es decir, 64.000 entradas, algo que nunca había sucedido en la ciudad.

“De ahí pasamos a la nada”, se ha referido el actor en relación a la covid. Ha recordado además que iban a entrar con la obra “A Chorus line” en Broadway y ha añadido que ahora “hay que recuperarse de todo eso”, aunque sin olvidarse de que él y su equipo organizó los Premios Goya 2021.

Tras atender a medios, el actor ha entrado en la sala de teatro en la que esperaban decenas de jóvenes talentos ávidos por escuchar las palabras del experimentado artista, que se ha animado a cantar con los actores y actrices tras una bonita conversación en la que ha saludado a muchos de ellos y ha mostrado su pasión por el teatro.